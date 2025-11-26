La CNMV alerta sobre las estafas amorosas: «Dejan el corazón roto y los bolsillos vacíos»

La CNMV, siempre atenta a las tendencias del mercado, ha decidido poner el foco en un fenómeno que ha pasado de ser una mera anécdota ... a una amenaza real: las estafas amorosas o afectivas. Aunque la idea de encontrar pareja a través de internet no es nueva –aplicaciones como Tinder, Badoo o Meetic existen desde hace año– sí lo es, según el organismo regulador, el giro que han dado estos romances virtuales: un amor que, en lugar de un 'te quiero', te pide dinero. Una relación en la que, en vez de recibir flores, podrías ser víctima de una inversión fraudulenta en criptomonedas.

El organismo presidido por Carlos San Basilio pone así en el punto de mira a los falsos Brad Pitts que, apoyados por la inteligencia artificial, han estafado millones de euros en los últimos años. Cualquiera puede ser víctima, advierte la CNMV, pero lo cierto es que las personas que viven solas y están más expuestas a internet son las más propensas al fraude. En particular, aquellos que buscan compañía, ya sea por su edad, limitadas habilidades sociales o simplemente por no querer hacer el esfuerzo de salir y conocer gente de forma tradicional. El ambiente digital, con su constante promesa de amor fácil y dinero rápido, se convierte en el caldo de cultivo perfecto para que estos estafadores florezcan.

Son estafadores profesionales, tan hábiles que poco tienen que envidiar al Don Juan de siempre o al galán de Netflix actual. La CNMV, experta en desmantelar señalar financieros, ahora se ha propuesto destapar a estos falsos conquistadores digitales. «Antes de que te des cuenta, ya estás intercambiando mensajes cada día», advierte sobre esos nuevos 'amigos' que son ricos, viajan mucho y comparten todas su aficiones. Solo tienen un pequeño inconveniente: nunca os veréis en persona.

Aunque te prometan que, después de un viaje o lo que sea, por fin os veréis – porque está tan enamorado que no puede esperar–, esta cita nunca llega. Siempre hay una excusa lista: que está en el extranjero, en una misión militar secreta o atrapado en una plataforma petrolífera. A pesar de todo, la relación avanza tan rápido que, en un abrir y cerrar de ojos, ya te está pidiendo dinero para una «increíble oportunidad de inversión». El amor, como las criptomonedas, siempre necesita una pequeña aportación inicial.

Este estafador del amor, de un día para otro, pasará de ser el príncipe encantado a un maltratador digital de manual. La CNMV advierte que, en su estrategia de aislamiento, intentará que no hables de esa «inversión» con amigos o familia. Además, te presionará para que actúes rápido, creando una falsa sensación de urgencia: que si no inviertes ahora mismo, perderás el tren… o, aún peor, a tu amor virtual. Pero, hagas lo que hagas, solo hay una cosa segura: la inversión jamás volverá y la persona –o la organización criminal– al otro lado de la pantalla no va a aparecer, salvo en un nuevo perfil para engañar a otro incauto.