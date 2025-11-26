El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente del CNMV, Carlos San Basilio EFE

La CNMV alerta sobre las estafas amorosas: «Dejan el corazón roto y los bolsillos vacíos»

El organismo presidido por Carlos San Basilio advierte sobre fraudes afectivos que combinan romance y falsas promesas de inversión en criptomonedas

Félix Montero

Félix Montero

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:21

La CNMV, siempre atenta a las tendencias del mercado, ha decidido poner el foco en un fenómeno que ha pasado de ser una mera anécdota ... a una amenaza real: las estafas amorosas o afectivas. Aunque la idea de encontrar pareja a través de internet no es nueva –aplicaciones como Tinder, Badoo o Meetic existen desde hace año– sí lo es, según el organismo regulador, el giro que han dado estos romances virtuales: un amor que, en lugar de un 'te quiero', te pide dinero. Una relación en la que, en vez de recibir flores, podrías ser víctima de una inversión fraudulenta en criptomonedas.

