El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en la A-8 a la altura de Bilbao y en sentido San Sebastián por la salida de un vehículo de la vía
Tendidos eléctricos. EFE

La CNMC prorroga las medidas exigidas por Red Eléctrica para evitar un nuevo apagón

Competencia vuelve a ampliar quince días más esta batería de medidas temporales para reducir las oscilaciones de tensión del sistema eléctrico

Edurne Martínez
Cristina Cándido

Edurne Martínez y Cristina Cándido

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:56

Comenta

Red Eléctrica (REE) pidió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a finales de octubre modificar varios procedicimientos de operación del ... sistema eléctrico para reforzar la seguridad del suministro y reducir las variaciones bruscas de tensión después del gran apagón sufrido el 28 de abril. Y la CNMC ha decidido prorrogar por segunda vez estas medidas temporales dada que las oscilaciones de tensión siguen siendo importantes y lo ve necesario para evitar nuevas crisis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  2. 2 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  3. 3 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  4. 4 La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido
  5. 5

    Arrestan en Loiu a una pareja marroquí por abandonar a un segundo hijo en la red foral
  6. 6 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  7. 7 Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao
  8. 8

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  9. 9

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  10. 10 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La CNMC prorroga las medidas exigidas por Red Eléctrica para evitar un nuevo apagón

La CNMC prorroga las medidas exigidas por Red Eléctrica para evitar un nuevo apagón