Jesús María Herrera y Antón Pradera, consejero delegado y presidente de CIE Automotive, respectivamente. Europa Press

CIE Automotive logra un beneficio de 266 millones hasta septiembre, un 3% más

La compañía vasca de componentes esquiva la crisis de la automoción y continúa registrando resultados récord

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:56

Comenta

Pese a un entorno sectorial sumamente complicado derivado de la crisis estructural de la automoción, CIE Automotive sigue demostrando su capacidad de resiliencia y registrando ... unos resultados récord. La fabricante vasca de componentes de vehículos ha logrado un beneficio neto de 266,2 millones hasta el tercer trimestre, lo que se traduce en un 2,9% más que en el mismo periodo del año anterior, tras cerrar un tercer trimestre en el que ha logrado 80,4 millones de beneficio. Asimismo, la facturación obtenida por la compañía que dirige Jesús María Herrera asciende a los 2.974 millones durante los primeros nueve meses, lo que representa una leve caída del 1,3% respecto al curso precedente, cuando la cifra alcanzó los 3.012 millones.

