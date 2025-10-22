CIE Automotive logra un beneficio de 266 millones hasta septiembre, un 3% más

Pese a un entorno sectorial sumamente complicado derivado de la crisis estructural de la automoción, CIE Automotive sigue demostrando su capacidad de resiliencia y registrando ... unos resultados récord. La fabricante vasca de componentes de vehículos ha logrado un beneficio neto de 266,2 millones hasta el tercer trimestre, lo que se traduce en un 2,9% más que en el mismo periodo del año anterior, tras cerrar un tercer trimestre en el que ha logrado 80,4 millones de beneficio. Asimismo, la facturación obtenida por la compañía que dirige Jesús María Herrera asciende a los 2.974 millones durante los primeros nueve meses, lo que representa una leve caída del 1,3% respecto al curso precedente, cuando la cifra alcanzó los 3.012 millones.

Son resultados que evidencian la buena marcha de la empresa. «Hemos reforzado aún más nuestros resultados, los mejores de nuestra historia, con márgenes operativos líderes y referentes en el sector, en un entorno cada vez más complejo por la presión», ha destacado Herrera, quien añade que la caja operativa del grupo es «cada vez más robusta» y que la deuda se sitúa «en mínimos». De hecho, se fija en el 1,32 sobre el ebitda, frente al 1,43 del año pasado a estas alturas.

Durante este año ha llevado a cabo importantes operaciones, como la compra de la filial brasileña Techniplas por 65 millones de euros, una planta que cuenta con 600 empleados y que en 2024 logró una facturación cercana a los 50 millones. Según remarcó Herrera, esto supone «un importante complemento a nuestro portfolio tecnológico». Y es que una de sus prioridades pasa por crecer en los mercados emergentes. En Brasil las ventas llegan a los 318,8 millones (el 10,7% del total), en India a los 497,9 millones (cuota del 16,7%) y en China a los 193,9 millones (un 6,5%).

Por su parte, la cotización de la firma también ha ido al alza. Desde el 1 de enero, las acciones de la firma se han revalorizado casi un 8% llegando así a los 28 euros en los que se mueve actualmente. Cabe recordar que el pasado marzo la cotizada lanzó una 'auto-opa' (oferta pública de adquisición de acciones propias) al precio de 24 euros por acción y sobre un número máximo de 11.591.517 acciones con el objetivo de dar, a todos los accionistas de la sociedad y en igualdad de condiciones, una posibilidad de liquidez puntual adicional. Una oferta que finalmente solo aceptó el 9,82%, un porcentaje muy escaso que, «lejos de interpretarse como una falta de interés, representa un voto de confianza del mercado en la solidez, en el potencial y en el valor futuro de la compañía», señalaron desde CIE Automotive.

Sangría en Alemania

Los resultados de CIE Automotive demuestran su capacidad de resistencia en un entorno muy desafiante. De hecho, en el corazón automovilístico europeo, Alemania, los efectos de la crisis de la automoción se han trasladado de manera directa a la industria de componentes, que en las últimas semanas se ha convertido en un reguero de malas noticias. Tanto Bosch como ZF, las dos compañías más grandes del sector en el país teutón, han anunciado recientemente recortes de más de 20.000 empleados de manera conjunta.

En este contexto, la Asociación Europea de Proveedores de la Automoción (CLEPA) dio la voz de alarma a finales de septiembre tras publicar un estudio que revelaba que los fabricantes de piezas europeos afrontan una desventaja de costes de entre el 15% y el 35% respecto a sus competidores internacionales y que ello podría desencadenar en la destrucción de hasta 350.000 empleos de aquí a 2030.