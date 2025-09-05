El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cerdos ibéricos comiendo bellota de encinas en una dehesa del Valle de Los Pedroches EFE

China golpea al cerdo español con aranceles del 20% para ElPozo, Campofrío y otras empresas cárnicas europeas

El Gobierno apela a la vía del diálogo y se abre a ayudar al sector después de que Pekín haya anunciado tasas de hasta el 62,4% a este tipo de productos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:22

Otra guerra comercial se abre para Europa y España. Los afectados en esta ocasión son los productos cárnicos y el enemigo, China. El Ministerio de ... Comercio del gigante asiático anunció este viernes que impondrá desde el próximo miércoles aranceles temporales de hasta un 62,4% sobre esta mercancía procedente de la UE y afectará, en mayor o menor medida, a empresas nacionales como ElPozo, Campofrío o Sánchez Romero Carvajal con tasas que rondarán el 20%. Quedan fuera de esta represalia el jamón ibérico y el resto de embutidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad
  3. 3

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  4. 4

    Ortuzar ficha por la auditora PwC como asesor externo
  5. 5 «Estaban desquiciados, se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  6. 6

    Condenan por fraude a un cirujano de Reino Unido al que le amputaron las piernas para satisfacer su interés sexual
  7. 7

    Mango Home abrirá una supertienda de hogar y decoración de 500 metros cuadrados en Bilbao antes de navidades
  8. 8 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  9. 9

    De las 11.970 transferencias en el mundo sólo ha fallado la de Laporte, ¡vaya por Dios!
  10. 10

    Un Athletic sin pegada cae con Osasuna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo China golpea al cerdo español con aranceles del 20% para ElPozo, Campofrío y otras empresas cárnicas europeas

China golpea al cerdo español con aranceles del 20% para ElPozo, Campofrío y otras empresas cárnicas europeas