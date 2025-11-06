El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Una colisión múltiple en la recta de Max Center causa importantes retenciones sentido Cantabria
Una planta de la compañía china BYD. EFE

Cataluña se postula para hacerse con la tercera planta europea de los eléctricos chinos de BYD

El Govern mantiene conversaciones con el gigante automovilístico asiático para que sus planes de instalarse en España se centren en la región

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:27

Comenta

Las ventas de coches eléctricos chinos en España están disparadas. Y el país trata de convertirse en uno de los polos de inversión de esta ... industria asiática en Europa con acuerdos puntuales pero también con la ambición de que se instalen en nuestro país fábricas de marcas chinas. Hace unas semanas la agencia Reuters confirmaba que el gigante chino BYD instalaría su tercera planta europea de coches en España, pero la localización aún está por confirmar, y este jueves Cataluña se ha postulado como el lugar ideal para hacerlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2

    Más de cien motoristas despiden en su barrio de Altamira al joven fallecido en accidente
  3. 3

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  4. 4 Lucas, de Andy y Lucas, ahogado por las deudas: «Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco»
  5. 5

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  6. 6 Las lágrimas del canterano Hierro y su familia por su debut con el Athletic: «Ha sido una locura»
  7. 7

    Las promesas brillan: Selton y Hierro debutan y la grada corea el nombre del primero
  8. 8

    El Athletic comienza a decir adiós a la Champions
  9. 9 El emotivo pasillo de honor de los hinchas del Newcastle a la afición del Athletic en la salida del estadio
  10. 10 La denuncia del joven vizcaíno que se quedó tetrapléjico en una piscina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cataluña se postula para hacerse con la tercera planta europea de los eléctricos chinos de BYD

Cataluña se postula para hacerse con la tercera planta europea de los eléctricos chinos de BYD