Una carrera profesional internacional, el sueño de los 235 jóvenes que compiten por una 'Beca Beint' Una de las aulas donde los aspirantes a las 100 Becas Beint de 2019 realizan hoy sábado las pruebas selectivas. / Mireya López Estas prestigiosas becas abren las puertas a dos años de formación de postgrado y ganar experiencia laboral a elegir entre 40 países y el 95% de quienes las cursan salen colocados. Hay 100 plazas y 235 aspirantes. CARMEN LARRAKOETXEA Bilbao Sábado, 1 junio 2019, 14:12

Un total de 235 jóvenes vascos no están este sábado disfrutando del sol en el campo o en la playa, sino que están encerrados en las aulas de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU, en Sarriko, compitiendo por conquistar una de las 100 becas Beint de la Agencia Vasca de Internacionalización (Basque Trade & Investment-BTI), que quien las consigue no sólo disfruta de una formación de la mas alta cualificación y periodos de prácticas en el extranjero, sino que se le abren las puertas a una carrera profesional de alto nivel.

Poco antes de las 9:00 horas de esta mañana en el hall de Sarriko se agolpaban los jóvenes aspirantes a conquistar las becas. Llamaba la atención el profundo silencio que se podía escuchar mientras los responsables de la Facultad de Sarriko explicaban a estos más de dos centenares de estudiantes y licenciados la estructura de las pruebas de selección, las aulas donde se realizan y el reparto de horarios de mañana y tarde en que tienen que realizar cada una de las pruebas, en las que el apartado de idiomas, de diversos idiomas, cuantos más mejor, juegan un papel determinante en esta peculiar competición académica y laboral. También han de superar prueba psicotécnicas y de materias socioeconómicas y generales.

Tres de los jóvenes aspirantes a estas becas son Mirian Bores Moreno, Ingeniera Química de 29 años; Javier Rienda, Ingeniero Industrial de 28 años; y Ander García, que aún está estudiando Ingeniería Industrial. Los tres estaban nerviosos antes de comenzar las pruebas, pero muy ilusionados por la posibilidad de optar a una formación tan especializada y que presenta tasas de colocación laboral nada más terminar los estudios de un 95%.

Tres de los aspirantes. / Mireya López

Mirian destaca de las becas Beint que son «un catalizador laboral muy potente» y quiere probar qué es eso de la internacionalización, ya que «para mi tener que ir a trabajar fuera no es un problema, ya lo he hecho varias veces». Por su parte Javier también lo tiene muy claro «mi principal expectativa es conocer de primera mano el funcionamiento de la industria vasca en el extranjero» y no sólo no le importa trabajar en el extranjero «sino que estoy deseoso de hacerlo». Y para Ander las becas beint son una aspiración aún más deseada porque las conoce «mi hermana logró esta beca y me ha hablado muy bien de ella. Me gustaría probar y ver», para lo que tampoco tiene problema alguno en irse a latitudes lejanas a trabajar «porque de hecho me gusta experimentar nuevos mundos y nuevas experiencias».

Muy próxima a Mirian, Javier y Ander estaba siguiendo los acontecimientos la consejera de Desarrollo Económico y Transportes del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, acompañada por la directora de la Agencia Vasca de Internacionalización (BTI), Ainhoa Ondarzabal, así como el decano de la Facultad, que estaban muy contentos al ver a tantos jóvenes queriendo acceder a las becas.

La consejera Arantxa Tapia destacó que a la vista de los 235 aspirantes que se han presentado a las becas se puede concluir que «esta calando el mensaje de que en el mundo industrial hay futuro, empleo y empleo de calidad», al tiempo de que de esta forma también se consigue formal al personal que las empresas vacas internacionalizadas están demandando.

Las becas comprenden dos años de formación, el primero más teórico, pero el segundo eminentemente práctico, en que los jóvenes podrán realizar las practicas en un abanico de 40 países, ya sea en las oficinas del exterior de la Agencia vasca de Internacionalización o en las Embajadas españolas. Después habrá otro periodo de practicas en empresas vascas que tengan filiales en el extranjero.

Tras este periplo, destacó Arantxa Tapia «el 95% de los jóvenes que han cursado las becas Beint se han colocado laboralmente nada más terminar y están logrando trayecto profesional de calidad y pueden llegar a puestos directivos importantes». En sus 35 años de historia las becas Beint han formado a algo más de 800 profesionales.

Radiografías de los aspirantes a las becas Beint: 235 jóvenes menores de 30 años, que cuentan con titulación universitaria -entre los que predominan Administración de Empresas, ingenierías y Derecho- y un alto nivel de inglés. De los aspirantes 121 son mujeres y 114 son hombres; en que 160 de estas personas proceden de Bizkaia, otras 19 de Álava y 56 de Gipuzkoa.