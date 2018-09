Calviño sigue el guión

Poco ha tardado la ministra Nadia Calviño en imbuirse del espíritu buenista que abrasa a este Gobierno. Ayer dijo cosas muy interesantes. Por ejemplo que no hay que ser alarmistas de cara a la desaceleración de la economía, que hay datos a favor y otros en contra y que el crecimiento se mantiene vivo. Amén. Nos olvidamos del éxito logrado por las profecías de su antecesor Pedro Solbes y nos quedamos tranquilos.

Luego insistió en la conocida receta: necesitamos más ingresos; si el Congreso me aprueba los presupuestos las subidas de impuestos serán menores; pero si no me los aprueban serán mayores. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque en sus presupuestos se incluye un mayor déficit y dos, y muy importante, porque como todos los gastos son irrenunciables, inapelables, imprescindibles e intocables, tengo que conseguir más ingresos. Más ingresos que al parecer solo pueden proceder de unos mayores impuestos, una vez que reniega de la famosa curva de Laffer. ¿Le suena la canción?

Dijo también dos frases que merecen mármol. Una: «No podemos cerrar los ojos y mantener un discurso basado en reducir el peso del déficit público, es necesario crecer y crear empleo». Dos: «Es inaceptable, tanto desde el punto de vista político como desde el económico que España tenga una tasa de desempleo del 15% con las tasas de crecimiento tan importantes que se han registrado en los últimos años».

Llegados hasta aquí, y si no fuera yo tan ingenuo y distraído, me atrevería a preguntar ¿Y qué medidas ha previsto este Gobierno para crecer y crear empleo, aparte de subirles los impuestos a las empresas y a las personas que las poseen y dirigen? Pues quizás se me haya escapado algo, pero no sabría decirle yo.... Es decir, este gobierno identifica bien los problemas, pero le encanta sacudirles duro a quienes, supongo, deben de resolverlos. ¿O es que es ella la que va a crear los empleos que necesitamos?