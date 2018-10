Menos cajetillas, más cigarrillos electrónicos y pipas Los estancos compensan a duras penas el descenso de ventas y fumadores con el alza de precios y la diversificación de productos JORGE MURCIA Lunes, 1 octubre 2018, 16:21

A casi nadie se le escapa que los vascos cada vez fuman menos. Producto sobre todo de las restricciones legales al consumo de tabaco en determinados espacios, y quizá también de una mayor concienciación acerca de los peligros que conlleva para la salud, lo cierto es que el número de ciudadanos que fuman a diario ha bajado en Euskadi del 26,70% en 2003 al 19,80% en 2017. Un escenario adverso para los más de 570 estancos vascos. Negocios que apenas logran compensar el descenso en las ventas con el aumento del precio del tabaco, consecuencia de las sucesivas alzas fiscales aprobadas por los gobiernos de turno. Pero también por la diversificación del negocio: las cajetillas de tabaco y los puros han dejado un hueco a otros productos, como cigarrillos electrónicos, de combustión (la última moda), pipas de agua, mecheros, carteras, revistas, loterías….

Se puede vivir sólo de la venta de labores de tabaco, «pero sólo si estás situado en una buena zona, tienes un mostrador grande, o tienes el local pagado desde hace mucho tiempo. Si no, sobrevives a duras penas. Algunos casi no sacan ni 1.000 euros al mes», sostiene José Luis Etxebarria, presidente de la Unión Provincial de Estanqueros de Álava. Por eso los adjudicatarios de una concesión de apertura -o los que logran hacerse con el traspaso de un estanco ya existente- intentan, en su mayoría, ofrecer una amplia gama de productos. ¿Y qué puede vender un estanco? En principio además de tabaco y timbre, artículos de fumador, de librería y papelería, está facultado -bajo firma de una declaración de responsabilidad- a ofertar todos aquellos artículos que no afecten a la debida conservación y comercialización del tabaco y timbre, ni a la seguridad de los usuarios.

Es frecuente ver estancos que tienen un córner de venta de loterías, aunque esta actividad es ajena al Comisionado para el Mercado de Tabacos, organismo público dependiente del ministerio de Hacienda. En este caso, es necesario presentarse a uno de los contados concursos públicos que se convocan para la apertura de los denominados 'mixtos'. Es decir, negocios que combinan la venta de Lotería y Apuestas del Estado (o también cupones de la ONCE) con otra actividad (bar, estanco, librería, etc.).

Los estancos han sobrevivido a dos duros rejones, como fue la ley que rebajó considerablemente el límite de alcohol en sangre para los controles de tráfico. «Afectó mucho al negocio. Sobre todo al de puros. Mucha gente dejó de tomar esa copa después de la comida o la cena, y también de fumar el puro que acompañaba», recuerda Etxebarria. La estocada fue doble. Primero en 2006, con la prohibición, de fumar en el lugar de trabajo, así como en centros públicos e instalaciones deportivas. Y, cinco años más tarde, cuando también se impidió el consumo de tabaco en todos los espacios públicos cerrados, e incluso algunos al aire libre. Precisamente en 2010, año anterior a esta segunda vuelta de la ley antitabaco, se registró el récord de facturación de labores de tabaco (cajetillas de cigarros, puros, picadura de liar, y de pipa) en Euskadi: 690 millones de euros. Desde entonces, las ventas han caído un 11,5%.

Y si no han sido mayores es porque el tabaco nunca deja de subir. Por ejemplo, entre 2009 y 2016 el precio medio de los cigarrillos casi se incrementó un 70%, como consecuencia de las sucesivas alzas fiscales. Cabe recordar que en la actualidad más de un 80% de lo que se paga por las cajetillas de tabaco corresponden a impuestos. Comprar un paquete de Marlboro es hoy 1,5 euros más caro que en 2010 (+43%), mientras que el de Ducados ha subido 1,20 euros en ese mismo periodo (+35%).

De ahí que la facturación de cajetillas de tabaco sólo haya caído un 15% desde la entrada en vigor de la ley antitabaco que prohibía fumar en bares y restaurantes, mientras que la venta de unidades lo ha hecho en un 38%. En el caso de los puros, la popularización de los 'puritos' de gama baja ha originado un considerable aumento en la venta de unidades (+17%), pero que sin embargo se ha traducido en una recaudación un 10% inferior a la de 2010. El consumo de tabaco de liar permanece más o menos estable desde entonces, mientras que el de la picadura de pipa ha experimentado un espectacular aumento. Es cierto que su peso en la facturación no alcanza, ni de lejos, el de las cajetillas. Pero se ha más que triplicado en los últimos ocho años. ¿Por qué? Porque es aproximadamente la mitad de barato que la picadura de liar. «Es cierto que es más incómodo de fumar, porque la hebra es más grande. Entonces lo que hacen los clientes es machacarla», explica el presidente de la Unión Provincial de Estanqueros de Álava.

Además, hay que tener en cuenta que dentro de la categoría de 'picadura de pipa' convive el tabaco para shisha, las cada vez más populares pipas de agua. Y también el tabaco de combustión, el último grito del mercado. Se trata de un dispositivo muy parecido al cigarrillo electrónico, salvo que en vez de líquido, contiene tabaco. Pero no se quema -lo que produce la combustión de los agentes más tóxicos del tabaco-, sino que sólo se calienta. Es, dicen sus defensores, bastante menos dañiño que el convencional.

Eso no ha significado la muerte del cigarrillo electrónico, ese que vivió un efímero boom a mediados de la pasada década. Las tiendas especializadas en este producto aparecieron como champiñones en todos los barrios. Pero la decisión del Comisionado para el Mercado de Tabacos de permitir su venta a los estancos tradicionales -que además lo hacían a un precio mucho más reducido- desencadenó en la práctica desaparición de aquellos establecimientos. Ahora, el cigarro electrónico vuelve a asomar la cabeza. «Pero es como todo. Algunos venden muchos, otros muy poco. Y pasa con todos los productos», matiza Etxebarria. Vamos, que hay estanqueros que viven con relativa holgura, y otros… que fuman en pipa.