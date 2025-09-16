El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manuel Gibert (SPS), Pedro Malta da Silveira (SPS), Eduardo Barrilero (presidente de Barrilero) e Ignacio López-Balcells (Barrilero). Barrilero

El bufete Barrilero integra al portugués SPS para su debut internacional

La firma de abogados sella un acuerdo estratégico con el fin de «liderar el mercado ibérico» y suma así una plantilla conjunta de 350 personas

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:10

El bufete Barrilero da un nuevo paso para potenciar su presencia y capacidad de servicio en toda la península ibérica. Tras una trayectoria de 35 ... años en la que la firma ha operado únicamente en territorio nacional, este martes ha anunciado un acuerdo de integración con SPS (Sociedade de Advogados), una firma con sede en Portugal y que cuenta con cerca de 80 empleados en sus oficinas en el país luso. De esta manera, Barrilero abre una nueva etapa con la internacionalización como una de sus principales áreas estratégicas y entre ambas firmas sumarán una plantilla conjunta de aproximadamente 350 empleados.

