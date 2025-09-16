El bufete Barrilero integra al portugués SPS para su debut internacional

El bufete Barrilero da un nuevo paso para potenciar su presencia y capacidad de servicio en toda la península ibérica. Tras una trayectoria de 35 ... años en la que la firma ha operado únicamente en territorio nacional, este martes ha anunciado un acuerdo de integración con SPS (Sociedade de Advogados), una firma con sede en Portugal y que cuenta con cerca de 80 empleados en sus oficinas en el país luso. De esta manera, Barrilero abre una nueva etapa con la internacionalización como una de sus principales áreas estratégicas y entre ambas firmas sumarán una plantilla conjunta de aproximadamente 350 empleados.

Según ha subrayado la firma nacida en Bilbao en un comunicado, «este acuerdo supone un hito en la consolidación de ambas firmas en el mercado ibérico, combinando su experiencia, conocimiento y recursos para ofrecer a sus clientes un asesoramiento jurídico integral y altamente especializado, adaptado a las necesidades de empresas y particulares en ambos países». De esta forma, el bufete portugués operará en su mercado nacional bajo la firma SPS-Barrilero.

Eduardo Barrilero presidente de la firma, ha señalado que están «entusiasmados» con el acuerdo, ya que «nos permitirá ampliar nuestras capacidades y acompañar a nuestros clientes en su expansión en el mercado portugués con un equipo de primer nivel como el de SPS».

Asimismo, Pedro Malta da Silveira, socio del bufete luso, ha declarado que esta alianza representa «una oportunidad única» para reforzar su presencia en la península ibérica. «Compartimos con Barrilero valores fundamentales como la excelencia y la cercanía con el cliente, y estamos seguros de que juntos podremos ofrecer un servicio aún más sólido y eficaz», ha destacado.