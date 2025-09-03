El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Cuatro partidos a Valverde por su expulsión en La Cartuja
Imagen de la cumbre de Mercosur celebrada el pasado diciembre en Montevideo EFE

Bruselas lanza el acuerdo con Mercosur con concesiones agrícolas para seducir a Francia

La Comisión pone en marcha el proceso de ratificación del texto que creará un espacio de libre comercio entre ambos bloques

Félix Montero

Félix Montero

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 15:58

Después de más de dos décadas de negociaciones, la Comisión Europea ha activado este miércoles el proceso de ratificación del acuerdo comercial con Mercosur (Uruguay, ... Paraguay, Argentina y Brasil), que busca levantar la mayor área de libre comercio del mundo. El pacto, que deberá recibir el visto bueno tanto de los 27 Estados miembros como del Parlamento Europeo, afronta la oposición de países como Francia y Polonia, preocupados por el impacto en el sector agrario. Para tratar de vencer esas reticencias, Bruselas ha incorporado un paquete de salvaguardas que permitirán reaccionar si se detectan aumentos masivos de importaciones procedentes de Sudamérica.

