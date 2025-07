Bruselas amenaza a Temu con una multa millonaria por vender «productos ilegales y potencialmente peligrosos»

La Unión Europea ha puesto la lupa sobre uno de los nombres más populares en el comercio electrónico actual: Temu, la plataforma de origen chino ... que ha seducido a millones de europeos con precios bajos y promociones constantes. Este lunes, la Comisión Europea acusó a la plataforma asiática de violar la Ley de Servicios Digitales (DSA) al permitir la venta de productos ilegales y potencialmente peligrosos en su marketplace. «La evidencia mostró que existe un alto riesgo para los consumidores de la UE de encontrar productos ilegales en la plataforma», señaló la Comisión en una evaluación preliminar.

El expediente apunta directamente a juguetes para bebés y pequeños dispositivos electrónicos que, según Bruselas, podrían no cumplir las exigencias mínimas de seguridad exigidas en el bloque. De confirmarse la infracción, Temu podría enfrentarse a una multa de hasta el 6% de su facturación anual global.

Aunque la plataforma, propiedad del grupo chino Pinduoduo, tiene la posibilidad de presentar alegaciones, la Comisión ha dejado claro que la investigación va mucho más allá. También se analiza el uso de técnicas adictivas, como las ventas flash y los juegos en la app, así como la falta de transparencia en las recomendaciones de productos.

Casi 100 millones de usuarios activos en la UE

Desde su llegada a Europa en 2023, la marca ha experimentado un crecimiento fulgurante: 93,7 millones de usuarios activos mensuales en los 27 países de la UE, muchos atraídos por sus precios ultra bajos en ropa, electrónica, artículos del hogar, juguetes y gadgets tecnológicos. Pero ese crecimiento meteórico ha venido acompañado de críticas constantes.

En mayo, asociaciones europeas de consumidores denunciaron a la plataforma por prácticas comerciales agresivas que empujarían a los usuarios a gastar más de lo previsto. En un escueto comunicado, la compañía aseguró que «continuará la plena cooperación con la Comisión», sin entrar en detalles sobre las acusaciones.

Una batalla por el control digital

La acción de Bruselas contra Temu forma parte de una estrategia más amplia para controlar a los grandes actores digitales mediante la Ley de Servicios Digitales, una normativa que impone reglas más estrictas a las plataformas con mayor influencia. Un marco legal que no solo no gusta a China. La administración estadounidense, bajo el liderazgo de Donald Trump, ha criticado la legislación europea, sugiriendo que podría discriminar a empresas no europeas. Este lunes, el presidente del Comité de Asuntos Jurídicos del Congreso de EE UU., Jim Jordan, se ha reunido con la comisaria europea Henna Virkkunen para tratar temas de innovación digital en un clima diplomático marcado por la tensión.