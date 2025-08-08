El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El nuevo formato de botella que Vidrala presenta en la Expo 2025 Osaka. E. C.

La botella más ligera del mundo es vasca

Vidrala ha dado a conocer el 260G, una botella de 75 centilitros para productos premium fruto de una colaboración con un laboratorio de diseño portugués

Sergio Llamas

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:25

El grupo vasco Vidrala, fabricante de envases de vidrio con sede en la localidad alavesa de Llodio, acaba de presentar en la feria internacional de ... Osaka (Japón) su nuevo modelo 260G, un formato que califican como «probablemente la botella de 75 centilitros más ligera del mundo» al estar diseñada con paredes ultrafinas y fabricada con hasta un 80% de vidrio reciclado.

