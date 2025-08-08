La botella más ligera del mundo es vasca

El grupo vasco Vidrala, fabricante de envases de vidrio con sede en la localidad alavesa de Llodio, acaba de presentar en la feria internacional de ... Osaka (Japón) su nuevo modelo 260G, un formato que califican como «probablemente la botella de 75 centilitros más ligera del mundo» al estar diseñada con paredes ultrafinas y fabricada con hasta un 80% de vidrio reciclado.

La botella 260G que se presenta en la Expo 2025 Osaka cuenta con un diseño versátil que la hace adecuada para su aplicación en el envase de vinos de calidad, licores, bebidas especiales, aceites y «otros productos prémium». De hecho, dentro del Pabellón de Portugal en el que se presentará este viernes y sábado, se muestra acompañada de un vino de la prestigiosa firma lusa Esporão.

«Al reducir la superficie de vidrio en un 20% en comparación con las botellas estándar, logra una reducción sustancial de peso y de impacto ambiental, sin comprometer la integridad estructural ni la calidad del diseño», detallan desde Vidrala. El proyecto nace de una colaboración de la empresa vasca con LiDA, el Laboratorio de Diseño y Artes del Politécnico de Leiria, a través de sus operaciones en Portugal en colaboración con centros de investigación, agentes del sector y museos.

260G forma parte de los tres proyectos de investigación innovadoras en el área de envases del futuro que han sido seleccionados para la muestra 'Meaningful Partnerships'. Al participar en la Expo 2025 de Osaka, Vidrala quiere poner en valor el potencial del vidrio «como material circular y de altas prestaciones», así como demostrar que «la innovación colaborativa es clave para transformar la industria del futuro».