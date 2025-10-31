Bizkaia ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación

Las diputaciones retomarán el próximo año el alivio fiscal con la deflactación en el IRPF. Una medida que busca evitar que la subida de los ... precios impacte también en los impuestos que deben pagar los ciudadanos a las haciendas forales. Llega además después de que el IPC esté dando muestras de escalada llegando el mes pasado al 3,1%.

Tal y como recogen las memorias económicas de los Presupuestos de las diputaciones para el próximo año, los tramos de renta del IRPF y el importe de las deducciones se ajustarán un 2% para evitar esa 'progresividad en frío'. La filosofía de la medida busca adecuar una realidad en la que si con 20 euros no se pueden adquirir los mismos productos que hace un año, no parece lógico que haya que pagar por ellos los mismos impuestos.

Gipuzkoa, que presentó este jueves sus proyecto presupuestario ha adelantado la medida, pero EL CORREO ha confirmado en fuentes forales que la medida está acordada entre los tres territorios, con lo que afectará a todos los ciudadanos vascos.

Las diputaciones han realizado habitualmente esta operación, especialmente desde 2022, cuando el IPC, azuzado por la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, escaló hasta el 10% interanual. Aquel año la deflactación acumulada para contrarrestar los precios fue del 7,5% y colocó a Euskadi a la cabeza de España en medidas de alivio fiscal frente a la inflación. En 2023, las diputaciones acordaron deflactar el IRPF un 2% y el año pasado un 2,5%.

Un ahorro de cien millones

En cambio, en este 2025, aunque se aprobó la reforma fiscal que libera de este impuesto a los contribuyentes con ingresos por debajo de 20.000 euros, no hubo deflactación para el resto de las rentas. Una situación que ha hecho que 740.000 vascos haya sufrido el impacto del IPC en su factural fiscal.

La medida, según los cálculos que emplean las haciendas forales para estimar la recaudación del IRPF, tendrá un impacto de alrededor de 100 millones que quedarán en el bolsillo de los ciudadanos. Un coste que está ya recogido en las previsiones de ingresos aprobadas este mes en el Consejo Vasco de Finanzas.

Dependiente del Presupuesto

Con esta propuesta para el 2026, que debe ser ratificada en las Juntas Generales junto al Presupuesto, Euskadi se mantiene como una de las pocas autonomías que apuesta por la deflactación generalizada y que no están gobernadas por el Partido Popular. Y es que el PSOE se ha mostrado reacio tanto en el Ejecutivo central como en los tramos autonómicos del IRPF ha aplicar la deflactación porque considera que beneficia por igual a todos los tramos de rentas, también a lo más altos.

De hecho, en las años anteriores, el PSE reclamó al PNV un cheque fiscal para las rentas bajas a cambio de su respaldo a la deflactación. En cualquier caso, para que la deflactación en Euskadi salga adelante es necesaria la aprobación de los Presupuestos. En Bizkaia, PNV y PSE suman mayoría, pero en Gipuzkoa y Álava, los gobiernos forales necesitan sumar a algún grupo de la oposición.