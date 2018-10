The Best 5, la web que busca, compara y encuentra por ti Andrea Garín, en la aceleradora vitoriana Metxa. / Blanca Sáenz de Castillo B-Venture La 'startup' vitoriana pondera opiniones, coste, marca y ventas para concretar la selección que finalmente ofrece al usuario IRATXE BERNAL Miércoles, 10 octubre 2018, 00:03

Andrea Garín compra todo lo que puede por internet. Y lo que no compra, por lo menos, lo busca. Mira aquí y allá y compara ofertas hasta dar con la que más le convence. Lo hace sabiendo que es imposible abarcar todo lo que la red esconde, que seguro que entre tanta información desperdigada hay promociones a las que no llega. Pero, también, convencida de que cuanto más te ofrecen, más complicado resulta hacer una elección. Sobre todo cuando no somos expertos y no sabemos qué modelo de ordenador, taladro, bicicleta estática o cortacésped se ajusta más a lo que de verdad nos hace falta. Con cuál ni nos quedamos cortos ni pagamos por funcionalidades que nunca utilizaremos.

Y como aquella pérdida de tiempo le desesperaba, el año pasado se le ocurrió crear una web que fuera a lo concreto, un «recomendador» que redujera la búsqueda a los cinco productos con mejores valoraciones y precios más ajustados. Hoy esa web es una realidad y se llama The best 5.

The Best 5 Definición Recomendador que selecciona los cinco productos mejor valorados de una categoría. 28.500 euros es el capital social de la firma aportado por siete socios accionistas. 70.400 euros es la facturación generada a terceros desde diciembre de 2017 hasta septiembre de 2018. 230.000 euros necesitan para continuar con el desarrollo de la plataforma y realizar acciones de márketing.

Que buscas una Smart TV de 55 pulgadas, pues te va a decir qué cinco televisores de esas características son los más valorados en función de su precio, las opiniones de expertos y otros usuarios, su marca y sus ventas. Cinco y solo cinco, para facilitar la elección.

«Me parecía que se perdía una barbaridad de tiempo comparando precios y leyendo comentarios, y que, con la tecnología de que hoy disponemos, tenía que haber una forma de hacer que esa búsqueda fuera mucho más ágil. Quería una web que garantizara que llegas a todas las ofertas pero que, a la hora de mostrar los resultados de ese rastreo, fuera muy selectiva. Vi que en Estados Unidos ya existía algo similar y funcionaba, lo que corroboraba mi idea de que era una necesidad generalizada. Era algo que podía necesitar cualquier persona que compre en internet y en España ya hay 16 millones de personas que lo hacen», explica Garín.

Que la tecnología para cribar toda la información que se puede encontrar en internet –es decir, el big data para reunir todos los datos y la inteligencia artificial para interpretarlos– ya existía, lo tenía clarísimo. No en vano, esta licenciada en dirección de empresas fue responsable de ventas de Ticketbis en Centroamérica y EE UU. Así que un día se remangó y ella misma escribió el algoritmo que hoy soporta la plataforma. Comprobó que funcionaba y empleó sus ahorros en contratar una empresa para desarrollarlo en la web y lanzarse a emprender.

Las claves A comisión Si el usuario realiza la compra a través del recomendador, este recibe una comisión del vendedor Precio En cada producto, la web da a escoger tres rangos de precios para que la búsqueda se ajuste más al presupuesto del cliente

El recomendador recibe a diario el catálogo de productos de los establecimientos con los que ya trabaja –desde tiendas más pequeñas a gigantes como El Corte Inglés, Fnac o MediaMarkt–, lo que de partida ya garantiza que la web está siempre actualizada y ningún lanzamiento se escape de su radar. Después pondera opiniones, precios, marcas y ventas para determinar qué selección de cinco productos nos mostrará cuando busquemos en cualquiera de sus más de veinte categorías. Desde electrónica a jardín, pasando por libros o juguetes. Si finalmente el usuario realiza la compra a través del recomendador, The best 5 recibe una comisión que, según el producto, va del 3% al 10% del precio y que abona el establecimiento.

Esta 'startup', que tiene entre sus accionistas a la aceleradora vitoriana Metxa, es una de las que acudirán los días 16 y 17 a B-Venture, el mayor evento de financiación para 'startups' del norte de España. El encuentro está organizado por EL CORREO con el patrocinio del Gobierno vasco, la Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, así como con la colaboración de Elkargi, Telefónica, BStartup de Banco Sabadell, Laboral Kutxa, CaixaBank y la Universidad de Deusto.