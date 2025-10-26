El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mireya López

Beneficios de las empresas de inserción vascas con nombre y apellido

Las 40 compañías de esta red en Euskadi duplican su número de trabajadores, hasta los 2.000, en la última década

Sergio Llamas | Elena Jiménez

Domingo, 26 de octubre 2025, 01:06

Una rentabilidad que no solo brilla en las cuentas de resultados. Las cuarenta firmas que componen actualmente la red de empresas de inserción en Euskadi - ... hay otras dos en proceso para incorporarse a la asociación Gizatea, que ayuda a gestionar estos proyectos- fijan sus objetivos no solo en su sostenibilidad económica, sino también en los nombres y apellidos que conforman sus plantillas. De los casi 2.000 empleados que sumaban el año pasado -unos datos que más que duplican las cifras de hace una década-, 1.206 son empleados de inserción, es decir, personas con mayores dificultades para acceder al mercado laboral. Son colectivos que proceden de vivir en la calle, haber sufrido violencia de género, formar parte de las listas de parados de larga duración, carecer de formación suficiente o estar en recuperación de procesos de drogadicción, entre otros muchos supuestos, y que gracias a su contratación obtienen recursos para superar estos baches.

