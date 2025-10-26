Beneficios de las empresas de inserción vascas con nombre y apellido

Una rentabilidad que no solo brilla en las cuentas de resultados. Las cuarenta firmas que componen actualmente la red de empresas de inserción en Euskadi - ... hay otras dos en proceso para incorporarse a la asociación Gizatea, que ayuda a gestionar estos proyectos- fijan sus objetivos no solo en su sostenibilidad económica, sino también en los nombres y apellidos que conforman sus plantillas. De los casi 2.000 empleados que sumaban el año pasado -unos datos que más que duplican las cifras de hace una década-, 1.206 son empleados de inserción, es decir, personas con mayores dificultades para acceder al mercado laboral. Son colectivos que proceden de vivir en la calle, haber sufrido violencia de género, formar parte de las listas de parados de larga duración, carecer de formación suficiente o estar en recuperación de procesos de drogadicción, entre otros muchos supuestos, y que gracias a su contratación obtienen recursos para superar estos baches.

«Las empresas de inserción, además de crear empleo y generar riqueza, contribuyen a reducir la desigualdad, a fortalecer el tejido productivo y a avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible», advierte el vicelehenakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, quien recuerda que la apuestas de las empresas de inserción por este colectivo «generan un doble retorno» a la economía vasca. Su contratación supone «por un lado un ahorro superior a 7.000 euros anuales por persona en prestaciones sociales», detalla, «y por otro un retorno fiscal cercano a 10.000 euros por plaza y año a las arcas públicas».

Una política que parte de un modelo empresarial que no cuenta con repartos de beneficios, ya que todos los excedentes de la actividad se reinvierten en la propia empresa, pero cuya regulación fija como requisito para su doble naturaleza -empresarial y social- suponer «actividades viables y sostenibles», vinculadas a entidades promotoras sin ánimo de lucro, y que fijan un plazo máximo de tres años para que los trabajadores en proceso de inserción -que deben suponer al menos la mitad de la plantilla- den el salto a empleos normalizados.

«Las empresas de inserción son estructuras de tránsito, cuyo objetivo último es realizar un itinerario de mejora de empleabilidad. Se trata de darles herramientas y ayudarles para que ellos solos puedan acceder al mercado laboral», explica la coordinadora de Gizatea, Joana Revilla.

Una vez contratados por estas empresas, los trabajadores cuentan con un doble apoyo. Por un lado disponen de un técnico de producción, personas que les acompañan y capacitan en el trabajo que realizan en la empresa ya sea ésta de jardinería, hostelería, reformas de albañilería, limpieza, trabajos forestales o textiles, como sectores más habituales. A este se suma un técnico de acompañamiento, que intenta facilitarles herramientas para resolver aquellas dificultades que entorpecen su acceso a un empleo como resolver los problemas para obtener los papeles en un proceso migratorio, facilitarles una conciliación familiar, ayudarles en su acceso a una vivienda o, en general, a sostener la mochila que portan sobre sus hombros.

«La vulnerabilidad es multifactorial. Puede ser una persona con cargas familiares, que no tiene una red social o problemas con el idioma. Es gente que lleva mucho tiempo descolgada del mercado laboral. Con ellas se hace un diagnóstico de cuál es si situación cuando entra y cuál debería ser su recorrido», valora Revilla. Se trata, además, de una labor con una tasa de resultados que manifiesta su éxito. «Tenemos un indicador que llamamos la tasa de inserción, es decir, el número de personas que se incorpora al mercado laboral tras terminar su proceso de tres años, y que se mueve entre un 50 y un 70%», cifra.

Supertu S.L. | Hostelería y gestión de espacios recreativos Maria Pavliienko «Vine sin nada y desde que estoy aquí he aprendido a hablar español»

Ampliar La ucraniana Maria Pavliienko ha iniciado una nueva vida en un proyecto que emplea ya a 150 personas. Luis Angel Gómez

Supertu es una sociedad limitada impulsada por la Fundación EDE que gestiona servicios de hostelería, albergues, bares, restaurantes y espacios recreativos como el aparcamiento de caravanas de Kobetamendi, en Bilbao, detrás de cuya área de recepción la ucraniana Maria Pavliienko ha encontrado una nueva vida. La mujer, de 42 años, llegó huyendo de la guerra hace tres para refugiarse en casa de una amiga, y gracias a este proyecto ha conseguido un sueldo con el que ya proyecta su nueva vida. «Vine sin nada y desde que estoy aquí -lleva dos años en el puesto- he aprendido a hablar español. Antes solo sabía 'hola' y 'adios'», apunta.

Parte de sus logros son fruto de Jon Basaldua, coordinador de Supertu. Según detalla, la empresa cuenta con 150 trabajadores de los que 81 están en proceso de inserción -regidos por el convenio laboral, en este caso el de hostelería de Bizkaia- y que trabaja sobre todo con mujeres en situación de maltrato, personas migrantes «y gente en exclusión social, por distintas razones. En algunos casos hemos tenido gente que venía aquí de dormir en la calle», explica.

Aunque Maria ha fortalecido su español en la empresa -acude a la escuela de idiomas con este fin- en el espacio en el que trabaja hay matrículas de Bélgica, Francia, Reino Unido, Alemania... por lo que el inglés que ya conocía también ha supuesto un talento bienvenido en la empresa. «Resolvemos dudas a muchos turistas, lo que me viene genial para practicar, pero es que además tener un trabajo... A mí es algo que me da más confianza», afirma.

Eskuz Esku S.L. | Soldadura, carpintería y reformas Youssef Amymy y Sergio Bravo «Trabajamos con jóvenes no acompañados, que son muy estigmatizados»

Ampliar Youssef Amymy y Sergio Bravo en las instalaciones del antiguo colegio VeraCruz. Mireya López

Youssef Amymy, que nació en Marruecos hace 28 años, llegó a Euskadi con algunos conocimientos de soldadura que desde 2023 viene perfeccionando en la empresa de inserción Eskuz Esku S.L., que sostiene la Fundación Otxarki. Son unas habilidades que hacen su acceso al trabajo ordinario «algo seguro», defiende el gerente de la empresa y de la Fundación, Sergio Bravo. «Se lo van a rifar», vaticina.

Se trata, eso sí, de una contratación que hace no tanto parecía casi imposible. Sin apenas conocimiento del idioma, sin permiso de trabajo, inmerso en un proceso de ayuda por parte de Cáritas y sin una vivienda, el talento de Youssef permanecía oculto para las empresas. «Es un trabajador excelente, muy perfeccionista y alguien a quien le gusta llevarlo todo al día», detalla Bravo mientras el joven da forma, soplete en mano, a unas verjas para una vivienda del barrio bilbaíno de Otxarkoaga. «Desde que estoy aquí, todo es más fácil. Tengo herramientas y puedo trabajar tranquilo», añade el joven, aunque se reconoce todavía un poco «vergonzoso» para hablar en castellano.

Creada en 2017, la empresa de inserción parece interesada en darle 'a todos los palos'. Nació como una firma de carpintería de ribera, pero ha ido sumando áreas de carpintería metálica, madera, rehabilitación de edificios (entre otros, han realizado trabajos para el Hospital de Gorliz), encuadernación, trabajo textil... y sigue sumando. «El nivel de crecimiento que tenemos ahora es muy importante», confiesa Bravo. Por ahora suman 25 empleados, de los que 15 son puestos de inserción.

«Nosotros trabajamos sobre todo con jóvenes no acompañados, un colectivo muy estigmatizado por la sociedad, y que vienen rebotados por la educación con muchas deficiencias en su formación», resume.

Economía circular

Parte de su éxito viene de la recuperación de contenedores metálicos para las empresas de construcción, un modelo más de la economía circular que centra su producción, y que ya le ha conseguido dos importantes contratos. Además aprovechan los materiales del vaciado de las escuelas, cuyas bancadas transformar en mesas o armarios.

Berezi99 | Limpieza industrial «Aquí eres más que un empleado y eso me ha hecho ganar confianza»

Ampliar orma Quispe y Nouhaila Benazzouz con las técnicos Joana Martín, Susana Albaina y la gerente Arantza Caballero. J. Andrade

El 80% de la plantilla de la empresa de inserción Berezi99, ubicada en Vitoria, son mujeres. En la actualidad, además, nueve de cada diez de las trabajadoras que se han profesionalizado allí en el sector de la limpieza, son migrantes. Sobre el primer aspecto, la gerente Arantza Caballero explica que desde su creación en 2008 «priorizamos su contratación porque este ámbito permite flexibilidad horaria y, sobre todo, a madres solteras les ayuda en la conciliación».

El hecho de que la mayoría provenga hoy de otros países se entiende porque «tristemente en el mercado ordinario esto es una traba», ya sea por falta de documentación, poca formación, idioma... «Las personas que llegan aquí tienen una situación de vulnerabilidad social. Nosotras les acogemos, les enseñamos un oficio y les ofrecemos una oportunidad para que puedan tener una vida más digna, con mayor calidad», resume Susana Albaina, técnica de acompañamiento.

En sus palabras se ve reflejada la peruana Norma Quispe. Tras tres años en la empresa (a la que accedió después de una década como empleada de hogar), este diciembre acabará un período que le ha «cambiado la vida». A nivel profesional -porque ha obtenido un título y técnicas de limpieza y ahora sabe consultar sus nóminas o la vida laboral, pero sobre todo personal. «Aquí eres más que en un empleado, gracias a ellas he ganado confianza y sé que adonde vaya, lo haré bien, no pensaba que esto me fuera a pasar», expresa.

«Reconstruirse»

Toda esa experiencia es la que está comenzando a adquirir ahora otra trabajadora, la marroquí Nouhaila Benazzouz. Lleva sólo cuatro meses y ya «ha ganado muchísima estabilidad», apunta Joana Martín, otra de las técnicas. «He conseguido el carnet de conducir y los papeles (la nacionalidad). También estoy aprendiendo español porque me gustaría ser enfermera», desea.

Y es que, según concluye Albaina, «más allá de la sostenibilidad económica de la empresa, perseguimos el apoyo personal, fundamental para reconstruirse y que puedan aportar al mercado laboral».