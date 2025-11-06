El beneficio de ArcelorMittal crece un 19% hasta septiembre

La multinacional siderúrgica ArcelorMittal ha mejorado su beneficio un 19% hasta septiembre comparándolo al registrado durante el año pasado, lo que se traduce en unas ... ganancias de 2.839 millones de euros. Contando con los extraordinarios, su beneficio se dispara a un 79% por el impacto positivo que ha supuesto en el balance la compra de la participación del 50% de la japonesa Nippon Steel el pasado junio, lo que traduce en unas ganancias de 1.498 millones.

La compañía con sede en Luxemburgo, que cuenta con plantas industriales en Sestao, Etxebarri, Olaberria y Bergara, eso sí, ha registrado una reducción del 3% en su facturación hasta los 39.922 millones, «debido principalmente a la disminución estacional de los envíos de acero en Europa, la bajada de los precios del acero en Brasil y la disminución de los volúmenes de envío de mineral de hierro en el segmento de minería», explica la empresa en los resultados remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

El consejero delegado de la firma, Aditya Mittal, ha destacado que es optimista respecto a las previsiones de cara a 2026. Y es que el CEO considera que la propuesta de la Comisión Europea de reforzar las medidas comerciales para blindarse de la entrada masiva del acero 'low cost' proveniente de China es una buena noticia. «Una vez implementada, esta medida respaldará la capacidad de la industria siderúrgica europea para mejorar la utilización de su capacidad, aumentar la rentabilidad e invertir con confianza en el futuro», ha asegurado, añadiendo que espera una pronta aprobación e implementación de la propuesta, así como revisiones favorables del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono.

De este modo, si bien los mercados presentan desafíos y persisten las dificultades derivadas de los aranceles, «observamos indicios de estabilización y somos optimistas respecto a las perspectivas de nuestro negocio en 2026, cuando nos beneficiaremos de políticas sectoriales más favorables en mercados clave».

Apuesta por Sestao

La empresa sigue manteniendo su apuesta por las plantas industriales que cuenta en territorio vasco. Una de ellas es Arcelor Mittal Sestao, la Acería Compacta de Bizkaia, con una plantilla cercana a 330 trabajadores. La heredera de los Altos Hornos, que produce bobina de acero principalmente para el sector de la automoción, es una de las grandes apuestas de la multinacional, ya que las inversiones realizadas le permitirán multiplicar la producción para el siguiente año hasta las 1,6 millones de toneladas de acero frente a la capacidad de 1,1 millones que tiene actualmente.