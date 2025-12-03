El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rebajas Black Friday. Iván Arlandis

BBVA Research dispara el crecimiento de 2026 al 2,4% por la creación de un millón de empleos

El gabinete vaticina un avance del 0,7% del PIB del cuarto trimestre por el tirón de la demanda interna pese a la moderación del turismo

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:08

Comenta

La economía crecerá un 0,7% en el cuarto trimestre por el empuje de la demanda interna pese a la moderación del turismo y de ... las exportaciones, lo que tirará del PIB de 2026 hasta cerrar con un avance del 2,4%. Esta es la previsión de BBVA Research, que este miércoles publicó su informe Situación España en el que por ahora vaticina el mayor crecimiento de la economía del año que viene de los organismos y supera en dos décimas la previsión del Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Farketa cierra sus puertas al no renovarle el alquiler
  2. 2 El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  3. 3 Muere un hombre de 73 años en el incendio de una vivienda en Bermeo
  4. 4

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  5. 5 La Aemet avanza el tiempo en Bizkaia para el puente de diciembre
  6. 6

    Derriban la mítica discoteca Distrito 9 para transformarla en una sala de fiestas de lujo
  7. 7 Muere a los 25 años la influencer motera Karen Sofía Quiroz: «Espero no chocar, porque voy sin gafas»
  8. 8 La pizza bilbaína que ha sido elegida entre las tres mejores de Euskadi
  9. 9

    Las incógnitas sobre las muertes de Sharit y Rosmed: las familias hablan de «homicidio perfecto» y la policía, de suicidio
  10. 10

    El Athletic ficha al masajista de Pogacar para trabajar con el primer equipo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo BBVA Research dispara el crecimiento de 2026 al 2,4% por la creación de un millón de empleos

BBVA Research dispara el crecimiento de 2026 al 2,4% por la creación de un millón de empleos