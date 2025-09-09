BBVA mantendrá dos reuniones en Euskadi con accionistas del Sabadell para defender su opa

BBVA tiene prevista la celebración de dos encuentros en Euskadi -donde tiene su sede social- con accionistas del Sabadell para defender la aceptación de su ... opa sobre la entidad catalana. El banco vasco se encuentra inmerso desde ayer, y hasta el 7 de octubre, en un intenso programa de actividades para lograr la máxima aceptación a la oferta lanzada a los propietarios del banco catalán.

En este plazo debe lograr que más del 50% de los títulos con derecho a voto de la entidad vallesana acepten la propuesta de canje de una acción de BBVA y 0,70 euros por cada 5,5483 títulos del Sabadell. La oferta supone valorar el banco en 14.800 millones, un 8,14% menos de lo que vale en Bolsa. Eso, junto al posicionamiento de muchos analistas que defienden una mejora para que la opa salga adelante, exige un mayor esfuerzo de pedagogía al banco de Carlos Torres.

El propio Torres insiste estos días en que no cambiará la oferta y señala que es la propia opa la que ha sobrerrepresentado el valor del Sabadell. Desde la entidad catalana, que se posicionará oficialmente en el consejo de administración este fin de semana, critican la insuficiencia del canje, ya que no representa el valor del banco vallesano.

En ese despliegue, además de los mensajes en medios de comunicación, redes sociales y los contactos con los accionistas más relevantes, BBVA celebrará varias reuniones de carácter público en España a las que invitará a los propietarios del Sabadell. Las sesiones presenciales comenzarán en Cataluña: el 15 de septiembre, en Barcelona; el 16 de septiembre, en Sabadell; el 17 de septiembre, en Terrasa; el 22 de septiembre, en Girona; y el 23 de septiembre, en Lleida.

En Euskadi, donde, además, se da una importante concentración de accionistas del Sabadell, se han planteado dos encuentros: el 24 de septiembre en San Sebastián y otro el 25 de septiembre en Bilbao. La opa ha sido recibida con frialdad tanto por el Gobierno vasco como por el principal partido que lo conforma, el PNV. Una formación en la que el banco presidido por Carlos Torres no ha podido encontrar un apoyo más sólido con el que equilibrar la fuerte presión política en contra de Cataluña.

Frialdad del lehendakari

Así, el lehendakari señaló en un acto de EL CORREO que «lo importante no es cómo acabe la operación, sino que BBVA dé un paso adelante y aumente el impacto en Euskadi». Las reclamaciones del Gobierno vasco se concretaron en que haya «más unidades de negocio», en que la sede tenga «más relevancia», en que el pago de impuestos en Euskadi sea «superior» y en que el banco «juegue un papel muy relevante en la Alianza Financiera Vasca», la herramienta lanzada por el Ejecutivo para coordinar inversiones en industria con los principales agentes financieros.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, tampoco contribuyó a relativizar la situación cuando criticó que BBVA solo tenga la sede en Euskadi y «poco más», cuando fue preguntado por la 'vasquidad' de la entidad presidida por Carlos Torres.

Las reuniones programadas por BBVA seguirán el 29 de septiembre en Alicante y el 30 de septiembre, en Madrid. Por último, el 1 de octubre se celebrará en Gijón y el 2 de octubre, en Oviedo. Además, en remoto y por videoconferencia tendrán lugar citas todos los viernes hasta el 7 de octubre.

Estos encuentros son solo una parte de la estrategia de convencimiento hasta el 7 de octubre, mientras los intermediarios tramitan las aceptaciones de la oferta, aunque hasta la semana siguiente -el 14 de octubre,- no se hará público el resultado por parte de la CNMV. Hasta los últimos cinco días, la entidad vasca podrá anunciar una mejora de la oferta.

Y, además, tiene hasta 24 horas después de que el regulador anuncie el resultado para rebajar el umbral de aceptación necesario para seguir adelante. Es decir, que si los accionistas del Sabadell que dan luz verde no llegan al 50%, pero superan el 30%, BBVA tendrá margen de maniobra. Aunque se vería obligado a lanzar una segunda opa en metálico.

Se han creado también carpetas repartidas en las 1.800 oficinas que tiene BBVA en España para ofrecer a los dueños de los títulos del banco catalán como 'pack' de bienvenida. Los gestores de banca personal y privada de BBVA cuentan también con listados de sus clientes que tienen en sus carteras de inversión acciones del Sabadell. Personas a las que comenzarán a llamar para trasladar personalmente la apuesta de crecimiento de la entidad vasca con la opa y lograr su aceptación. También todos los accionistas de BBVA, más de 680.000, recibirán una carta explicando la operación.