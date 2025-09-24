BBVA intensifica la búsqueda de accionistas del Sabadell entre sus clientes

El calendario de la opa de BBVA sobre Sabadell ha quedado congelado y los plazos no volverán a correr hasta que la Comisión Nacional del ... Mercado de Valores (CNMV) apruebe la documentación entregada por el banco vasco para mejorar su oferta sobre la entidad catalana. Es algo que se espera que ocurra esta misma semana. Pero, mientras tanto, la actividad de ambas organizaciones está lejos de estar parada.

La mejora que BBVA registró este lunes sobre la propuesta de canje, centrándola solo en acciones y elevándola un 10%, provocó una intensa reacción en el Sabadell. Su consejero delegado, César González-Bueno, insistió en que es insuficiente para llegar al 50% de aceptación señalando que obligará a acudir a una segunda opa en metálico. Por su parte, el banco vasco ha puesto su maquinaria a pleno rendimiento para insistir en las ventajas de una operación en la que «ganan todos, la rentabilidad de la entidad resultante, los accionistas de ambos bancos y la economía, gracias a la capacidad de dar más crédito».

Se trata de un mensaje que, como ha confirmado ELCORREO, no solo se traslada a través de las campañas de comunicación, sino que están haciendo llegar los gestores del banco vasco a sus clientes. Desde las oficinas de BBVA estos días, y especialmente en Cataluña, los trabajadores del banco están llamando a sus clientes para preguntarles directamente si tienen alguna acción del Sabadell. En ese caso, tratan de convencerles para aceptar cambiar 4,8376 títulos de la entidad vallesana por una acción de BBVA.

La situación supone dar un paso más sobre los contactos que los ejecutivos de banca personal mantenían con clientes que tenían acciones del Sabadell en su cartera. Y evidencia también el estrecho margen en el que se juega el partido. BBVA requiere una aceptación del 50,01% de las acciones con derecho a voto del Sabadell, aunque podría rebajar esa cifra al 30% abriendo, eso sí, esa segunda opa en metálico. En torno al 48% de los accionistas del banco catalán son pequeños propietarios y clientes minoristas de banca que jugarán, por lo tanto, un papel decisivo en la operación.

Por eso, BBVA arranca hoy en Euskadi la primera de las dos reuniones que prevé mantener con accionistas vascos delSabadell para trasladarles los detalles de la operación. El primer encuentro es enSan Sebastián y seguirá mañana en Bilbao dentro de la ronda que ya ha pasado por Barcelona, Sabadell, Terrassa, Girona y Lleida. Las sesiones están dirigidas por el director global de Relación conInversores, AlbertoCalvo.

Ayer, el mercado rebajó ligeramente –del 2,84% al 2,60%– la diferencia con que la nueva oferta de BBVA supera la cotización delSabadell. Ambas entidades mantuvieron un comportamiento en la Bolsa muy similar. Subida del 1,25% del banco vasco, por algo más el catalán, un 1,56%. Cuando la CNMV autorice la mejora de la oferta, seguirá el plazo de aceptación que estaba previsto cerrarse este 7 octubre.