Operarios cambiando el logo de Ibermática tras su adquisición por Ayesa en 2022 Borja Luna

BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones

El grupo Ayesa pide ahora el triple por la tecnológica, forzado por la salida de su capital del fondo inversor A&M Capital

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Martes, 28 de octubre 2025, 10:32

Comenta

Ibermática, una de las enseñas de la industria tecnológica vasca que fue adquirida por el grupo Ayesa en 2022, podría volver a control de un ... propietario de Euskadi. Y es que la Fundación BBK, dueña del 57% de Kutxabank, ha entrado en la ronda final para adquirirla. Una operación valorada en 500 millones, pero muy complicada ya que la fundación presidida por Xabier Sagredo tendrá que competir con gigantes multinacionales de la inversión, entre ellos los fondos HIG y Blackstone, que también han accedido a la fase final de la operación asesorada por Houlihan Lokey y Arcano, tal y como adelanta este martes el diario 'Expansión'.

