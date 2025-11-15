El barco del empresario bilbaíno José Galíndez que navega 109 millas sin recargar

Ir desde Bilbao a La Rochelle, en Francia, navegando en unas dieciocho horas. Ese es el viaje que podría cubrirse con el nuevo récord de ... navegación de un embarcación que no utiliza vela, pero tampoco motor de gasoil. Se trata de un barco que avanza impulsado con la electricidad generada por sus placas fotovoltaicas.

La marca fue registrada el pasado 13 de octubre por la embarcación 'Lasai 22GL', impulsada por energía solar y con una eslora de 6,80 metros. Es un diseño realizado por la empresa fundada por José Galíndez en 2021, Lasai. El empresario vasco evidencia así que no sólo es capaz de navegar con placas fotovoltaicas a través de los mercados, sino también sobre el mar.

Galíndez fue el fundador en 2005 de la antigua Solarpack, un fabricante y promotor de parques fotovoltaicos. La compañía salió a Bolsa en 2018 con una capitalización de 266 millones y protagonizó un crecimiento récord que se concretó en la compra por parte del fondo sueco EQT en 2021 por 881 millones. Actualmente se denomina Zelestra, mantiene su sede en Bilbao, y es un actor internacional de las energías renovables.

El empresario puso en marcha Lasai, la empresa que elabora este tipo de embarcaciones, en 2021 a través de su herramienta inversora, Beraunberri. Cuenta con instalaciones en Amborebieta, en Bizkaia y tiene como primer ejecutivo a un buen conocedor de la generación eléctrica, Gari Tellería, que estuvo al frente del área de movilidad eléctrica del Grupo Irizar.

Con el 'Lasai 22GL' han logrado el récord de navegación al cubrir una distancia de 109 millas náuticas -alrededor de 200 km- a una velocidad de crucero de 6 nudos -unos 11 km/h-. Lo hizo impulsada por la energía de sus placas fotovoltaicas y sin realizar ni una sola carga de su motor en el recorrido.

Potencial de la propulsión eléctrico-solar

El hito fue certificado por Bureau Veritas el pasado 13 de octubre en el Abra de la Ría de Bilbao en una aventura que comenzó a las 5:30 de la mañana y terminó a media noche. La marca superó el récord anterior que alcanzaba 91 millas náuticas y que fue cubierto por la embarcación Voltari 260 en aguas canadienses.

Lasai ha demostrado como explica su consejero delegado, Gari Tellería, «el potencial de la propulsión eléctrico-solar en la navegación y confirma que sostenibilidad puede ir de la mano de la autonomía y la fiabilidad».

La empresa de Galíndez inició su andadura hace cuatro años y busca un hueco en el mercado con los cuatro modelos que comercializa desde 65.000 euros. Además, este pasado jueves incorporó su modelo estrella el Lasai 22GL en el 'Fredom Boat Club Bilbao', el mayor club náutico del mundo que cuenta con más de 80.000 socios y está presente en 410 puertos. Según explicó el director de la sede en Bilbao, Igor Asensio, esta filosofía de navegación «encaja a la perfección con la de gran parte de nuestros asociados que quieren despreocuparse de la autonomía y a la vez el placer de navegar sin ruidos ni emisiones».