«La decisión de no salir a Bolsa fue acertada», afirma la BBK Xabier Sagredo, presidente de la BBK, entre Juan Mari Aburto y Pedro Azpiazu en el I Foro de Fundaciones Bancarias / Fernando Gómez Defiende la opción elegida para Kutxabank al hacer balance de cinco años de transformación de las cajas ANA BARANDIARAN Bilbao Lunes, 3 junio 2019, 15:49

En diciembre de 2013 se aprobó la Ley de Cajas que supuso la extinción de su modelo con una radical reforma impuesta por la 'troika' que quería acabar con los desmanes cometidos en algunas entidades. Se creó entonces la figura de las fundaciones, que quedaban como accionistas de los bancos aunque para mantener su control se les obligaba a crear un fondo de reserva. Solo las propietarias de Kutxabank –BBK, Kutxa y Vital– apostaron por esta opción de no abrirse a terceros inversores y hoy se han felicitado por aquella elección. «La decisión de no salir a Bolsa fue difícil pero acertada», han dicho los responsables de la BBK al hacer balance de cinco años de transformación.

Así lo han defendido en el I Foro de Fundaciones bancarias, celebrado en el Museo Guggenheim y organizado por la propia entidad vizcaína. Al acto han acudido los responsables de las 14 fundaciones de este tipo que existen en España y que son las que controlan cinco bancos: Caixabank, Ibercaja, Kutxabank, Unicaja y Liberbank. La inauguración ha contado con el consejero de Economía del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, y figuras como el exministro de Economía con Mariano Rajoy y exvicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Román Escolano. Este último ha advertido de que el complejo escenario financiero actual llevará a fusiones en el sector.

Todos ellos han echado la mirada atrás para recordar cómo se fraguó aquella reforma que modificó la estructura de la mitad del sistema financiero. En líneas generales han coincidido en que se hizo pagar a justos por pecadores, ya que no todas las cajas estaban mal gestionadas, pero que se ha llegado a una solución positiva. «Lo que era hace cinco años una auténtica encrucijada que no tenía una salida fácil, se ha convertido en un modelo de gestión del que podemos sentirnos orgullosos. La situación se ha solventado con éxito», ha señalado Azpiazu, que ha animado a las tres fundaciones propietarias de Kutxabank a «seguir apostando por el desarrollo económico y social de Euskadi».

El consejero ha recordado que él fue ponente en el Congreso cuando se negoció la Ley de Cajas y que no había más salida porque la 'troika' impuso la reforma tras la concesión del rescate financiero, motivado en gran medida por la quiebra de algunas cajas. Ha rememorado, en este sentido, «los excesivos riesgos asumidos en la burbuja inmobiliaria» y también otros desmanes: «La avaricia, la falta de profesionalidad y excesos salariales y otros abusos de los responsables de las cajas explican en gran parte el final de las mismas».

Azpiazu ha insistido con orgullo en que esas críticas «no son ni eran extensibles» a las cajas vascas, pero que la reforma afectó a todas. Ha apuntado que negoció con Luis de Guindos –al que agradeció su papel– la reforma para reducir su impacto, unas negociaciones en las que el PNV logró que Kutxabank pudiera no abrirse a nuevos inversores, eso sí, a cambio de crear un fondo de reserva. La apuesta por esta opción era contraria a la del entonces presidente de Kutxabank, Mario Fernández, lo que precipitó su salida. El presidente de la BBK, Xabier Sagredo, no ha querido ahondar en este asunto aunque sí ha afirmado que «el tiempo nos ha dado la razón» en cómo se abordó la transformación. Más directo ha sido el director del Área Jurídica de la Fundación, Javier Aldazábal: «La decisión de no salir a Bolsa fue muy difícil, pero el que la tomó acertó».

Escolano ha sido el que más se ha centrado en el futuro y sus retos. En concreto, ha citado tres. En primer lugar, la dificultad de obtener rentabilidad en el actual contexto de tipos de interés negativos y dado que la esperada subida se retrasa por la creciente incertidumbre. En segunda posición, la urgencia de realizar grandes inversiones por la revolución digital y la ciberseguridad. En tercero y último, la necesidad de mejorar la reputación. A su juicio, todos estos desafíos presionan los márgenes y «llevarán a un proceso de consolidación de las entidades pequeñas y medianas». Ya ha habido movimientos, aunque frustrados, como el proyecto de fusión de Unicaja y Liberbank. Kutxabank permanece por ahora al margen del baile.