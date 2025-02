La CNMC apunta que hará «todo lo necesario» para garantizar la competencia en la opa de BBVA sobre Sabadell

C. A. / Agencias

La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) insistió este lunes en que harán «todo lo necesario» para garantizar que la competencia «se sigue manteniendo y se sigue cumpliendo» en la opa de BBVA sobre Banco Sabadell, en un momento en el que las ... condiciones que finalmente se impongan a la operación resultan claves para el éxito de la misma.

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ya indicó la pasada semana -durante la presentación de resultados de la entidad- que confía en que la institución presidida por Cani Fernández ofrezca su veredicto final a la operación en cuestión de semanas. Torres dejó entrever que espera unos requisitos laxos por part del organismo, después de que la entidad remitiese una serie de compromisos «inéditos» para eliminar el posible riesgo de concentración que podría darse en caso de fusión.

No obstante, si Competencia es más dura de lo esperado en este sentido, la unión de ambas entidades podría resultar menos rentable de lo inicialmente previsto, con lo que el mercado no descarta que finalmente se produzca una compra sin fusión. Una posibilidad que tampoco descartan, aunque no es su escenario central, desde el banco vasco.

«Es una operación compleja», explicó Cani Fernández a preguntas de los medios antes del acto de toma de posesión de los nuevos consejeros de la CNMC, celebrado este lunes. Unos cambios que, según indicó, tampoco afectarán a los plazos para la decisión sobre la opa.

Cabe recordar que la CNMV ha pasado a una segunda fase su análisis de la operación. Un proceso que, aunque en principio tiene un plazo de tres meses, puede prorrogarse en el tiempo. Sin aclarar las fechas que maneja, Fernández sí detalló que ya se han enviado a las partes el plieo de concreción de hechos, por lo que el plazo dependerá también del análisis que el proio BBVA haga de los compromisos.