La banca se vuelve más selectiva para dar hipotecas ante la guerra «irracional»

Gonzalo Ruiz Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:08

El acceso a la vivienda ha vuelto a convertirse en la principal preocupación de los vascos por primera vez desde 2008, en plena crisis inmobiliaria. No es para menos teniendo en cuenta que su precio no para de batir récords históricos. Pero pese a ello, se ha producido una especie de paradoja: el sobrecalentamiento de un mercado hipotecario (en Euskadi se han concedido 16.480 pólizas hasta agosto, un 26,3% más que el año pasado) que se sostiene gracias a dos razones, una demanda disparada y unos menores costes de financiación.

Los tipos han ido a la baja durante estos últimos meses tras así decidirlo el Banco Central Europeo (BCE), lo que ha desatado una guerra hipotecaria que ha empujado las ofertas de la banca a la baja con el objetivo de ganar volumen de clientes aún sacrificando sus márgenes de beneficio. De hecho, algunas entidades como BBVA, Santander o Bankinter decidieron bajarse voluntariamente de esta pelea hace ya tiempo por ser «irracional» (palabra empleada tanto por Gloria Ortiz, CEO de Bankinter, como Héctor Grisi, su homónimo en el Santander), argumentando que los bancos están concediendo préstamos a tipos de interés por debajo de sus propios costes de financiación.

Así las cosas, un informe del BCE revela que la avalancha de peticiones es tal que la banca española ya rechaza una de cada cinco hipotecas, más que cualquier otro país europeo. Es decir, frente a una demanda disparada, se están volviendo cada vez más selectivos a la hora de valorar el perfil del riesgo del cliente. Desde el sector añaden que, además, la imparable subida de la vivienda está generando un empeoramiento del perfil medio de los solicitantes de hipotecas. Con todo, a veces es el propio cliente el que decide rechazar la operación por haber encontrado condiciones mejores en otra entidad. Sea como sea, la alta demanda está permitiendo a todos los bancos crecer en este segmento, tal y como demuestran sus informes trimestrales.

Y es que si hay algo que ha caracterizado al mercado hipotecario durante estos últimos meses es la feroz competencia por los precios. El propio BCE señala que los tipos medios en España se sitúan en el 2,66%, el más bajo de los últimos años y menores que cualquier otro de la eurozona, donde la media alcanza el 3,3%. «Muchos bancos están apostando fuerte: estamos encontrando hipotecas que llegan en el caso de fijas al 1,70%, y en las mixtas al 1,30% los primeros cinco años», afirma Juan Villén, director general del segmento de hipotecas de Idealista. Explica que, efectivamente, los precios «están siendo muy agresivos, pero las entidades conocen muy bien sus números y saben que los esfuerzos que están realizando en el momento de captar un cliente, lo recuperarán durante los años que dure su relación comercial».

En este contexto, es la banca mediana la que está exprimiendo el mercado en mayor medida. «Entre los bancos que más están pujando están Unicaja, Caixabank, Sabadell o Kutxabank», asegura Laura Martínez, portavoz de iAhorro, quien añade que, pese a que, lógicamente, «los márgenes son más bajos», es una estrategia «muy rentable» por las ventas cruzadas.

Evitar la burbuja

Ante todo, hay indicios que podrían indicar un cambio de escenario próximo. El primero de ellos es el euríbor, que, ante la perspectiva de que el BCE no volverá a rebajar los tipos a corto plazo (están anclados en el 2%), acumula ya tres meses consecutivos al alza, cerrando octubre con una media del 2,18%, por encima de la tasa de abril. Todo ello hace pensar en una normalización del mercado en el que los bancos podrían volver a empujar el precio de los préstamos al alza. Hay entidades que están a la espera de que esto suceda, como el BBVA. Su CEO, Onur Genç, aseguró hace una semana que no volverán a competir en el segmento «hasta que los precios no se normalicen a niveles que tengan sentido».

Por otra parte, parece que el Banco de España ya estudia imponer límites a los bancos con el fin de evitar así una burbuja inmobiliaria. Sin embargo, Villén cree que la probabilidad de que esto suceda es pequeña ya que «los bancos están siendo rigurosos en el análisis del riesgo». En esta línea, Martínez opina que, aunque los precios puedan subir próximamente, la guerra podría replicarse durante el próximo año. «Creemos que se va a alargar, lo cual es una noticia muy buena para los clientes. Cuanta más guerra haya, mejor para ellos», sostiene.