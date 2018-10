El Gobierno vasco no dará ayudas a las asociaciones agrarias que no tengan mujeres en la dirección Un centenar de féminas han asistido a la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural / E. C. Así lo incluye el Estatuto de Mujeres Agricultoras, que ha centrado la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural JULIA FERNÁNDEZ Lunes, 15 octubre 2018, 16:58

El apoyo al liderazgo femenino ha recibido este lunes un nuevo espaldarazo de la mano del Gobierno vasco. Y en un área donde el poder y la titularidad siempre ha estado ejercido por hombres: el campo. A partir del próximo año, no habrá subvenciones para los organismos y sindicatos agroganaderos que no tengan a mujeres en los puestos de dirección. Así lo recoge el Estatuto Vasco de las Mujeres Agrícolas, aprobado en octubre de 2015, que va más allá y también incluye que en 2021 estas ayudas no llegarán si su presencia no es, al menos, «equilibrada».

Se trata de uno de los compromisos que se han visibilizado este lunes durante la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, celebrado en la sede del Ejecutivo autonómico en Vitoria y en el que han participado un centenar de mujeres. También han estado presentes la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, y el viceconsejero de Agricultura, Pesca e Industria Alimentaria, Bittor Oroz entre otros representantes políticos

En cifras 7.402 mujeres son titulares de explotaciones agroganaderas en Euskadi. Hay un total de 21.776 en los tres territorios, según los datos del Gobierno vasco

En el campo, las mujeres siempre han jugado un papel importante, pero a menudo en la sombra: pocas eran titulares de las explotaciones, aunque trabajaran la tierra, ordeñaran a los animales o vendieran los productos en el mercado. Esta situación se ha tratado de revertir durante los últimos años. Y va dando sus frutos. En la actualidad, ellas tienen la titularidad del 34% de los negocios agroganaderos, en concreto, 7.402. Pero es necesario ir más allá. De ahí que ahora la subvenciones a las organizaciones de este sector incluyan lo que se ha dado en llamar «la perspectiva de género».

Sin relevo

En enero se constituyó la Comisión de Seguimiento del Estatuto, cuyo fin es vigilar que se cumpla lo que está incluido en este documento. Y una de sus prioridades es conseguir esta representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de toma de decisiones. Hasta ahora, el papel femenino en los mismos es escaso, algo que confirman los propios implicados. Y todo ello, hay que hacerlo en un contexto un poco oscuro. El relevo generacional en el mundo rural es un problema preocupante: «En una década o antes, un tercio de los productores desaparecerá. Tendrán entonces 65, 70 o más años y no podrán seguir trabajando sus explotaciones», advierte el presidente de la Unión Agroganadera de Álava (UAGA), Javier Torre.