El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urbanitae ha logrado 1.294 inversores para el desarrollo de 54 viviendas de obra nueva en Bolueta, en la antigua sede de EL CORREO. E. C.

El auge del sector inmobiliario aflora plataformas para invertir desde 300 euros

Empresas especializadas en 'crowdfunding' ganan peso en un segmento sobrecalentado debido a la escasa oferta y una demanda disparada

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:30

Comenta

En estos últimos años, el mapa de la financiación de las promociones para construir viviendas en España ha experimentado una profunda transformación, pasando de un ... modelo de casi bancario en exclusiva a un ecosistema más plural y diverso en el que conviven tanto bancos, como fondos alternativos, 'family office' y plataformas de 'crowdfunding' inmobiliario. Éstas últimas, de hecho, se están haciendo con un hueco cada vez más destacado en el sector al calor de un bum inmobiliario avivado por una demanda desbocada y una oferta sumamente limitada. De hecho, trasladando la situación a datos reales, el Banco de España apunta que el déficit de vivienda alcanzará máximos históricos este 2025, con unas 700.000 unidades, mientras la producción de obra nueva se sitúa en torno a las 127.000.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El sueldo medio en Euskadi supera los 2.800 euros brutos al mes, el más alto de España
  2. 2

    Fallece el periodista bilbaíno Javier Reino
  3. 3

    Zarraga y su salida del Athletic: «No me fui por motivos económicos, necesitaba un cambio»
  4. 4

    Un inesperado desplante y una vía de agua en el PNV vizcaíno por el descuento en el transporte
  5. 5 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7

    El posible cierre del acceso rodado a La Salvaje enfrenta a las instituciones implicadas
  8. 8

    Cinco contenedores quemados, bengalas y botellas contra la Ertzaintza en la marcha de GKS
  9. 9

    «Me he presentado a 20 o 30 OPE, llevo un montón de exámenes ya»
  10. 10

    El barco del empresario bilbaíno José Galíndez que navega 109 millas sin recargar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El auge del sector inmobiliario aflora plataformas para invertir desde 300 euros

El auge del sector inmobiliario aflora plataformas para invertir desde 300 euros