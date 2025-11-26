La Audiencia de Bizkaia anula la comisión de apertura de una hipoteca de Kutxabank

La batalla judicial para reclamar la comisión de apertura en las hipotecas, que hasta hace poco parecía perdida para los usuarios, está dando la vuelta ... con varias sentencias contra la banca. La Audiencia Provincial de Bizkaia acaba de dar la razón a la Asociación de Consumidores y Usuarios Vasca (EKA/ACUV) en su pulso contra Kutxabank al anular la cláusula que incorpora esta tasa en un préstamo, debido a que la entidad no entregó en el juicio la oferta vinculante previa a la firma del contrato con la información sobre la misma. Este fallo se suma a otro muy relevante del Supremo, que recientemente se pronunció contra el Santander por este mismo asunto al estimar falta de transparencia, según adelantó EL CORREO.

Son victorias trascendentales porque hasta ahora las reclamaciones por la comisión de apertura, a diferencia de otros gastos hipotecarios, habían chocado con un muro. El Supremo sostiene que se debe estudiar caso por caso porque «no cabe una solución» unívoca, pero hasta el reciente fallo contra el Santander había estimado en los casos analizados que se superaba el control de transparencia. En ese expediente, sin embargo, concluía que no porque la cláusula solo establecía el porcentaje del 0,75%, pero no concretaba sobre qué cifra se aplicaba. Esos fallos en la redacción son muy comunes y, en consecuencia, abren la puerta a reclamar, según advierte la abogada que defendió el caso, Ángela Gutiérrez.

El Supremo señala en su jurisprudencia sobre este asunto que los jueces deben analizar, entre otras cosas, si la comisión de apertura no se solapaba con otras por el mismo concepto; si figura en la escritura en términos claros y comprensibles, «de los que se desprenda que consiste en un pago único e inicial y que se sepa fácilmente cuál es el coste económico»; y que los clientes hayan tenido conocimiento de la misma en la información precontractual previa a la firma del préstamo.

Es en el incumplimiento de este último requisito en el que se basa la sentencia de la Audiencia de Bizkaia contra Kutxabank. Así, estima que la entidad no pudo probar que dio la información precontractual necesaria porque no aportó la oferta vinculante en el juicio. En consecuencia, ratifica el fallo del juzgado de primera instancia, que también declaró la nulidad de la clásula. «Es una sentencia relevante porque mantiene el criterio de que el banco debe demostar que informó con la antelación debida y para ello es imprescindible la oferta vinculante o la documentación precontractual», apunta Iñaki Velasco, abogado de EKA/ACUV.