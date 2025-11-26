El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Audiencia de Bizkaia anula la comisión de apertura de una hipoteca de Kutxabank

Arguye que no ha podido probar que informó correctamente de la tasa al no presentar la oferta vinculante

Ana Barandiaran

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:31

La batalla judicial para reclamar la comisión de apertura en las hipotecas, que hasta hace poco parecía perdida para los usuarios, está dando la vuelta ... con varias sentencias contra la banca. La Audiencia Provincial de Bizkaia acaba de dar la razón a la Asociación de Consumidores y Usuarios Vasca (EKA/ACUV) en su pulso contra Kutxabank al anular la cláusula que incorpora esta tasa en un préstamo, debido a que la entidad no entregó en el juicio la oferta vinculante previa a la firma del contrato con la información sobre la misma. Este fallo se suma a otro muy relevante del Supremo, que recientemente se pronunció contra el Santander por este mismo asunto al estimar falta de transparencia, según adelantó EL CORREO.

