Asignatura pendiente
IGNACIO MARCO-GARDOQUI
Martes, 17 julio 2018, 00:17

Reconozco que me pierdo en la intrincada maraña de ayudas, fondos, organismos, sociedades, etc., que en el País Vasco se dedican al apoyo financiero a la actividad económica. Por eso no voy a tratar de explicárselo a usted en detalle y me voy a refugiar en los principios generales. De entrada, la nueva política financiera presentada ayer nace con la loable intención de «racionalizar los instrumentos financieros y favorecer el desarrollo de proyectos industriales estratégicos». Perfecto. «Se orienta a los problemas de la empresa y no a la oferta de productos», lo cual me parece que está bien visto.

A continuación, se asegura que «se busca responder a los fallos del mercado con un modelo de intervención -capital, garantía y préstamo- en función de las necesidades de las empresas según su tamaño y fase de desarrollo». Y aquí empiezan mis dudas. ¿Cuáles son esos fallos? Me imagino que, como hablamos de financiación, sólo se puede referir a las dificultades para obtenerla o al precio al que se obtiene y yo no veo, en estos momentos, dificultades especiales en ninguna de las dos.

Hoy en día, las empresas obtienen con facilidad la financiación que necesitan, al menos aquellas empresas con una situación económica razonablemente buena y con proyectos estratégicos bien sustentados. Además, la extraordinaria situación de los tipos de interés proporcionada por el BCE les permite hacerlo a unos precios imbatibles. Están los bancos tradicionales y las fuentes oficiales nacionales y europeas, pero también las nuevas fórmulas de emisión de deuda, cada día más utilizadas, y una pléyade de fondos de capital riesgo, explicitados de mil y una maneras y especializados en todo tipos de sectores, tamaños, horizontes temporales, etc. Lo que nos conduce a dos preguntas claves. ¿Va a competir el sector público con el privado a la hora de proporcionar dinero a esas empresas o se va a centrar en el resto, en las que tienen dificultades o en las que sus apreturas de presente les impide pensar en las posibilidades de futuro?

Luego tenemos el fondo público dedicado a participar en el capital de empresas claves con el objetivo de garantizar su «arraigo». Ya sabe que ese concepto me parece excesivamente vaporoso y sus decisiones estarán, sin duda, influenciadas por el momento y el ambiente en el que se adopten. Así que mejor esperamos a que lo hagan para ver cómo se concretan en la práctica las ideas generales. De entrada, creo que el fondo nace con un tamaño demasiado pequeño para influir de verdad,así que deberá crecer en los próximos años. En ese juego las apuestas son mucho mayores.

Dos consideraciones últimas (perdone el atropello). Hace pocas semanas, la Diputación de Bizkaia presentó su propio fondo, lo que nos hace ver la necesidadde conseguir ese objetivo de racionalizar de verdad la actuación pública. El País Vasco no es ni tan grande ni tan diverso. Y, esto es peor, sigo sin ver el link necesario entre el ahorro privado vascoy el futuro de nuestras empresas, que es tanto como decir nuestro propio futuro. Asignatura pendiente.