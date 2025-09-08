El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Álex Artetxe durante un foro organizado por EL CORREO y KPMG E.C.

Arteche duplica su beneficio semestral hasta 20 millones por la innovación en redes y el tirón de Asia

La empresa cumple sus objetivos financieros al lograr unas ventas de 256 millones, un 14% más, y una contratación de 302 millones

Félix Montero

Félix Montero

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:18

Arteche, la compañía vasca especializada en soluciones eléctricas para la monitorización y fiabilidad de las redes, ha cerrado el primer semestre de 2025 con un ... beneficio neto de 19,9 millones de euros, lo que supone duplicar el resultado logrado durante el mismo periodo en el anterior ejercicio. Con esta evolución, la empresa con sede en Mungia –unas instalaciones que el Ejecutivo autonómico utilizó para presentar su Plan Industrial– cumple sus objetivos financiera y prepara una actualización de estas guías. El salto en las cuentas responde a una combinación de factores como el incremento de las ventas, la diversificación geográfica y una política activa de adquisiciones que refuerza su capacidad tecnológica.

