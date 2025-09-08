Arteche duplica su beneficio semestral hasta 20 millones por la innovación en redes y el tirón de Asia

Arteche, la compañía vasca especializada en soluciones eléctricas para la monitorización y fiabilidad de las redes, ha cerrado el primer semestre de 2025 con un ... beneficio neto de 19,9 millones de euros, lo que supone duplicar el resultado logrado durante el mismo periodo en el anterior ejercicio. Con esta evolución, la empresa con sede en Mungia –unas instalaciones que el Ejecutivo autonómico utilizó para presentar su Plan Industrial– cumple sus objetivos financiera y prepara una actualización de estas guías. El salto en las cuentas responde a una combinación de factores como el incremento de las ventas, la diversificación geográfica y una política activa de adquisiciones que refuerza su capacidad tecnológica.

La cuestión es que facturación de Arteche alcanzó entre enero y junio los 256,2 millones, lo que supone un incremento del 13,9% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y supera con holgura el objetivo del 10% fijado en las guías de la compañía. Este avance confirma la senda de expansión sostenida que el grupo viene registrando desde 2022, con un crecimiento acumulado del 64% en apenas tres años. En paralelo, la contratación –el valor de los nuevos pedidos– rebasó por primera vez en un semestre la cota de los 300 millones, hasta los 302, un dato que refuerza la visibilidad del negocio de cara al cierre del ejercicio.

Este avance tuvo dos motores principales. Por un lado, el negocio de Fiabilidad de Red, que engloba soluciones para garantizar la calidad y estabilidad del suministro eléctrico en un contexto de integración masiva de renovables, registró un incremento del 44% en su contratación. Por otro, la región de Asia-Pacífico, un mercado estratégico por la necesidad de modernizar infraestructuras de red, elevó sus pedidos un 29%, consolidándose como uno de los ejes de expansión internacional de la compañía.

Rentabilidad

Más allá del incremento del negocio, Arteche ha mejorado de manera sustancial su rentabilidad. El Ebitda, que mide el beneficio antes de contabilizar intereses, impuestos y amortizaciones y se utiliza como referencia de la capacidad real de generación de caja de una empresa, alcanzó los 38,3 millones de euros en el semestre, un 55,6% más que en 2024 y equivalente al 15% de las ventas. También creció el llamado margen directo, que refleja la diferencia entre las ventas y los costes directamente asociados a la producción, y que avanzó un 14%, hasta los 94 millones.

En el plano financiero, la compañía mantiene un perfil muy sólido pese a haber ejecutado varias operaciones corporativas en los últimos meses: la deuda financiera neta se situó en 37,3 millones, lo que equivale a apenas 0,6 veces el Ebitda semestral, un ratio bajo que confirma la capacidad de la empresa para seguir invirtiendo sin comprometer su estabilidad.

Arteche ha reforzado su crecimiento con varias operaciones corporativas de calado. En los primeros seis meses del año cerró la compra total de RTR Energía, compañía madrileña especializada en condensadores y soluciones para la calidad de la red. Al mismo tiempo, ha impulsado junto a Mondragón e Ikerlan la creación de Amets Power Electronics, una alianza destinada a desarrollar electrónica de potencia para las redes eléctricas del futuro. Estas iniciativas se suman a su participación en la firma finlandesa Teraloop, que trabaja en sistemas de almacenamiento mediante volantes de inercia y que refuerza la estrategia de diversificación tecnológica del grupo.