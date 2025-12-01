Arteche aprovecha el bum de las redes para dar el salto y salir a Bolsa

Arteche, la compañía vasca especializada en la fabricación de transformadores y equipamientos para redes eléctricas, se sentará en la mesa de los mayores, en lo ... que a los mercados se refiere. La empresa planteará este jueves en una junta extraordinaria de accionistas abandonar el mercado secundario, denominado como BME Growth, para pasar al continuo principal, el Ibex. Es decir, el parqué en el cotizan las grandes multinacionales.

De esta forma se convertirá en la decimocuarta empresa vasca con presencia en la Bolsa junto a BBVA, Iberdrola, Vocento, Neinor, Faes Farma, CAF, Cie, Iberpapel, Vidrala, Tubacex, Tubos Reunidos, Dominion, Gestamp. El cambio, pendiente de la aprobación de los accionistas de la empresa vizcaína, supone un salto de trascendencia que evidencia el crecimiento exponencial que Arteche viene experimentando al calor de las inversiones que se están realizando en las redes eléctricas en todo el mundo y especialmente en Estados Unidos y Australia, donde la compañía tiene una presencia importante.

Según confirman a EL CORREO portavoces de la compañía, en el movimiento no se modificará la estructura del núcleo principal de la propiedad de la empresa. La compañía es una firma histórica de Euskadi, fundada por la familia Arteche en 1946 y con la sede en Mungia (Bizkaia). La familia tiene una participación de control en el accionariado, en el que destaca también el empresario, Dámaso Quintana, fundador de Haizea Wind. El Gobierno vasco tiene también un 6%.

Más de un 80% de revalorización en el último año

Eso ha hecho que en el primer semestre de este 2025 haya logrado unas ventas de 244 millones y un beneficio neto de 19,9, muy superiores a las cifras del mismo periodo del año pasado, cuando había firmado 188 millones de facturación y 4,3 de ganancias. La tendencia ha impactado también en el valor de la acción de Arteche en el mercado secundario, donde cotiza desde el 25 de mayo de 2021. Así, en el último año, la revalorización del título de Arteche ha subido un 80%, pasando de los 12,7 euros a los que se intercambiaba su acción en noviembre de 2024 a los 23 euros a los que ha abierto hoy la sesión.

En 2021, Arteche salió al mercado secundario, BME Growth, con un valor por acción de 4 euros y en una operación con una capitalización inicial de 227 millones. Hoy, el valor de la empresa se acerca a los 1.200 millones, un salto muy importante que le permite dar este paso. Pasar al mercado principal es una operación en la que la empresa ganará más visibilidad y tener mayor acceso a grandes inversores institucionales. Además, dado el mayor volumen del continuo, la acción ganará liquidez.

La presencia en la Bolsa principal es también un factor favorable para lograr mejores condiciones de financiación y facilitar operaciones corporativas.

Cambio del consejero del Gobierno vasco

El Gobierno vasco cambió el vehículo con el que tiene el 6% de la empresa la semana pasada. Trasladó la titularidad de la Sociedad de Gestión de Capital Riesgo del País Vasco al fondo Finkatuz, creado para residenciar las participaciones del Ejecutivo en empresas estratégicas. Esa modificación dará entrada al órgano de gobierno de la compañía a la director del Instituto Vasco de Finanzas, Amaia del Villar.

La electrificación de la economía para abandonar el uso de combustibles para generar energía está provocando en todo el mundo importantes inversiones en las redes eléctricas, que deben transportar la electricidad a los consumidores y unirlos con los puntos de generación. Es una dinámica en la que las ventas de Arteche se están incrementando, así como su tamaño y sus expectativas de futuro.

Arteche tiene actualmente algo más de 1.200 empleados en Euskadi, más de 2.800 en todo el mundo y tiene presencia en más de 175 países. Es uno de los referentes del sector eléctrico vasco junto a Iberdrola y otras firmas como Velatia o Ingeteam.