El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alex Artetxe, presidente y consejero delegado de Arteche Jordi Alemany

Arteche aprovecha el bum de las redes para dar el salto y salir a Bolsa

Plantea salir del BME Growth y convertirse en la decimocuarta empresa vasca en negociar sus acciones en el Ibex

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:37

Comenta

Arteche, la compañía vasca especializada en la fabricación de transformadores y equipamientos para redes eléctricas, se sentará en la mesa de los mayores, en lo ... que a los mercados se refiere. La empresa planteará este jueves en una junta extraordinaria de accionistas abandonar el mercado secundario, denominado como BME Growth, para pasar al continuo principal, el Ibex. Es decir, el parqué en el cotizan las grandes multinacionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren tres jóvenes de entre 22 y 25 años al salirse su coche de la carretera en Cabezón de la Sal
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    La presión policial en Bilbao extiende la delincuencia hacia otras localidades
  4. 4

    La refundación de Ikasle Abertzaleak provoca una tormenta en el mundo radical
  5. 5

    La vida contradictoria de Pilar Careaga, la alcaldesa franquista de Bilbao
  6. 6

    Cuatro evacuados por el incendio del antiguo matadero de Zorroza
  7. 7

    El Eibar ofrece al Athletic una «alianza» sobre su cantera en su nueva ciudad deportiva en Bizkaia
  8. 8 Muere un jugador de baloncesto tras un recibir un codazo en la cabeza en pleno partido
  9. 9

    Ayuso: «ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra»
  10. 10 Rompe el dedo a un policía de Barakaldo y ataca a otros dos cuando iban a detenerle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Arteche aprovecha el bum de las redes para dar el salto y salir a Bolsa

Arteche aprovecha el bum de las redes para dar el salto y salir a Bolsa