Los piquetes inician su estrategia de presión en la historica huelga del metal, a la que están llamados 50.000 trabajadores Los piquetes, en una empresa de Bolueta. / Fernando Gómez Cuenta con el respaldo de los cuatro grandes sindicatos y busca un convenio en Bizkaia tras más de un año de negociaciones. Los grupos de presión se han concentrado en Bolueta y ya celebran el cierre de una empresa bilbaína ERLANTZ GUDE Jueves, 23 mayo 2019, 07:55

Los trabajadores del metal vizcaíno están llamados este jueves a una huelga con perfiles de histórica por lo inusual –en los últimos años los conflictos en Euskadi se han centrado en el sector público– para exigir a la patronal, la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), la firma de un convenio sectorial en el territorio. Desde primera hora, los piquetes recorren parques empresariales y fábricas con el fin de recabar apoyos entre las plantillas. Es el caso de las protestas que están teniendo lugar en Bolueta. Allí, los grupos de presión se han concentrado en torno a las 7.00 horas en la estación de metro para después continuar su recorrido en el concesionario Audi Alzaga, donde han empapelado la cristalera con carteles y han lanzado pasquines al ritmo de las bocinas de los más de 30 protestantes. Después, han continuado su marcha por otros polígonos de la N-634 del barrio bilbaíno.

La protesta está encabezada por la secretaria de Acción Sindical y Empleo de CC OO, Garbiñe Espejo, quien este jueves ha retuiteado un mensaje en el que se celebraba el cierre de la empresa bilbaína Asebal por parte de los trabajadores de la plantilla. Estos piquetes continuarán después su ruta por Zorrozaurre y Deusto.

Lo novedoso del paro –el primero de los cinco convocados para este jueves y otros cuatro días de junio– es no solo los muchos años sin una protesta semejante, sino también la participación de los cuatro principales sindicatos vascos, ELA, CC OO, LAB y UGT, que han optado por aparcar sus diferencias y hacer un frente común. El precedente similar data de 2002, porque en 2013 hubo un paro que no logró concitar una estrategia conjunta y que no tuvo éxito.

Los sindicatos presumen de haber logrado el apoyo de trabajadores de más de 250 compañías. También han buscado la participación de personal de grandes factorías e intentarán que estas cesen su actividad. Aunque cuentan con sus propios convenios, esta protección no se extiende a la industria auxiliar que trabaja para ellas.

Los convocates persiguen la firma de un pacto laboral que protegería a 50.000 trabajadores. La última propuesta de la patronal data del 15 de enero y consistió en subidas salariales para 2018 conforme al IPC real del año anterior más el 1,75%, así como un 0,25% tanto este como el próximo ejercicio. Desechada por las centrales, la próxima reunión entre las partes tendrá lugar el 3 de junio, en la antesala de la nueva ronda de paros convocados para los días 6 y 7 y que antecederán, a su vez, a otros dos los días 20 y 21. Para el presidente de la patronal, José Luis López Gil, «no es serio» convocar una huelga al mismo tiempo que se presentaba la plataforma unitaria de reivindicaciones.

Como colofón del paro, los sindicatos han convocado para esta mañana, a partir de las 11.30, una marcha por la Gran Vía que se pretende masiva, con salida en el Sagrado Corazón y que termina en la Plaza Euskadi, donde está la sede de la patronal.