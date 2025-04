Arranca con fuerza el plan 'renove' vasco y el Gobierno central reactiva las ayudas a los eléctricos

Tal y como anunció el pasado jueves el Gobierno vasco, el programa «Vehículos de Menos Emisiones», también conocido como el plan 'renove', ha entrado ... en vigor este martes con ayudas de hasta 3.500 euros para comprar un vehículo nuevo y así contribuir al rejuvenecimiento del parque automovilístico en Euskadi, cuya media de edad se sitúa en 14,5 años. Para acceder a las ayudas (que tienen un presupuesto inicial de 5 millones), es necesario achatarrar un vehículo de más de 20 años o que emita más de 175 gramos de dióxido de carbono por kilómetro.

El impacto del programa ya se está haciendo notar en los concesionarios vascos, con un mayor dinamismo en la entrada de clientes. Así lo certifica Jon Lekue, presidente de la asociación de concesionarios de Bizkaia, que cree que ha sido un «gran comienzo» y que «se está viendo que hay más afluencia de clientes» en las exposiciones. Su estimación es que las ayudas puedan terminarse en un plazo cercano a los dos meses.

En la misma línea se manifiesta Jon Tolaretxipi, presidente de los concesionarios de Gipuzkoa. «Es un plan que está captando un interés mucho mayor» que el de sus predecesores, como puede ser el caso del plan 'renove' de 2021 que no terminó de calar, ya que los 5 millones de fondos no se agotaron a tiempo. Admite que «desde la tarde de ayer, estamos viendo una afluencia de clientes que no hemos visto durante los últimos años». Afirma que todas las marcas de fabricantes que gestionan están generando demanda a través de los vehículos distintos que pueden optar a la ayuda.

La misma visión tienen desde varios concesionarios. Los clientes «ya empezaron a llegar el viernes -un día después del anuncio del 'renove'-, tanto presencial como telefónicamente», sostiene Álex Rodríguez, director general de Gaursa. Según indica, «todavía estamos resolviendo alguna duda acerca de las emisiones», y espera que las ayudas se agoten «bastante rápido». «Estamos pidiendo a la gente que corra, porque las ayudas pueden acogerse al stock que tenemos disponible en este momento», dice. Desde Japan Car también han notado el impacto: «Durante la mañana ha habido un movimiento continuo de gente».

Y el mismo día de la entrada en vigor del plan ha llegadoel esperado anuncio del Gobierno central de recuperar el plan Moves, dirigido a incentivar la compra de coches eléctricos con ayudas de hasta 7.000 euros para los consumidores. Así ha sido anunciado en el Consejo de Ministros, una medida que reclamaban con urgencia desde el sector, ya que los fabricantes han permanecido más de dos meses sin la ayuda tras su caída en el Congreso junto al decreto ómnibus el pasado 23 de enero. Sin embargo, las ayudas se reactivarán con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este 2025.

Los dos anuncios han generado dudas acerca de su compatibilidad. Todavía no está claro si ambas subvenciones podrían acumularse para que los solicitantes reciban un descuento aún mayor a la hora de adquirir un vehículo. Pero en principio, según explican fuentes del Ente Vasco de la Energía, organismo que gestiona ambas líneas de ayudas, no se podrán acumular. Tal y como indican, «históricamente el Moves no se ha podido acumular con otras subvenciones», y a falta de que se publiquen los detalles del plan del Gobierno central, los planes no podrán compatibilizarse.