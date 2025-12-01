El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Exterior del Parque Tecnológico de Abanto, edificio abierto a inversiones extranjeras. P. Urresti

Apenas el 1% de la inversión extranjera en Euskadi se dirige a lanzar nuevos proyectos

Ocho de cada diez euros llegados del exterior se destinan a la adquisición de empresas ya existentes

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:28

Comenta

Aumentar la capacidad para atraer inversión extranjera ocupa un hueco prioritario en las agendas del Gobierno y las instituciones vascas. Y es que la dificultad ... que atraviesa el territorio a la hora de captar capital foráneo se ha convertido en un problema de calado que afecta en gran medida a la industria vasca. Un problema al que los datos recogidos por el Ministerio de Economía y Comercio le ponen cara y revelan que en 2024, tan sólo el 1,3% de la inversión extranjera se dirigió a la creación de de nuevas instalaciones productivas desde cero, lo que en términos financieros se conoce como 'greenfield', cuando en España esta proporción llega al 8,6%. El propio Ministerio define estos proyectos como los «más interesantes» desde un punto de vista económico, en la medida que «implican la construcción de nuevas instalaciones y la contratación de nuevos empleados».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren tres jóvenes de entre 22 y 25 años al salirse su coche de la carretera en Cabezón de la Sal
  2. 2

    La vida contradictoria de Pilar Careaga, la alcaldesa franquista de Bilbao
  3. 3 Rompe el dedo a un policía de Barakaldo y ataca a otros dos cuando iban a detenerle
  4. 4

    Condenan a 10 y 5 años a tres jóvenes por tirar a otro por la ventana en Bilbao
  5. 5

    El Guggenheim se aleja de Urdaibai: el proyecto está a punto de abandonarse en un cajón
  6. 6

    «El sistema debe ser muy duro con personas desarraigadas que no quieren integrarse»
  7. 7 El restaurante de Bizkaia que no ha cambiado su carta en la última década: «Cuando algo funciona%u2026»
  8. 8 De borrasca en borrasca: Bizkaia se prepara para otra semana de lluvias
  9. 9 Interrumpido un cuarto de hora el derbi entre Sevilla y Betis a tres minutos del final por una lluvia de botellas
  10. 10

    Margarita Martín, la mujer que ha pronosticado el tiempo en Euskadi durante las dos últimas décadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Apenas el 1% de la inversión extranjera en Euskadi se dirige a lanzar nuevos proyectos

Apenas el 1% de la inversión extranjera en Euskadi se dirige a lanzar nuevos proyectos