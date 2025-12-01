Apenas el 1% de la inversión extranjera en Euskadi se dirige a lanzar nuevos proyectos

Aumentar la capacidad para atraer inversión extranjera ocupa un hueco prioritario en las agendas del Gobierno y las instituciones vascas. Y es que la dificultad ... que atraviesa el territorio a la hora de captar capital foráneo se ha convertido en un problema de calado que afecta en gran medida a la industria vasca. Un problema al que los datos recogidos por el Ministerio de Economía y Comercio le ponen cara y revelan que en 2024, tan sólo el 1,3% de la inversión extranjera se dirigió a la creación de de nuevas instalaciones productivas desde cero, lo que en términos financieros se conoce como 'greenfield', cuando en España esta proporción llega al 8,6%. El propio Ministerio define estos proyectos como los «más interesantes» desde un punto de vista económico, en la medida que «implican la construcción de nuevas instalaciones y la contratación de nuevos empleados».

Una tendencia que en el caso de Euskadi, lejos de constituir un hecho puntual, lleva arrastrándose durante muchos años en el territorio. De hecho, el análisis es claro: en los últimos cinco años, el 77,2% de la inversión extranjera (en total han sido 10.009 millones) se ha dirigido a la adquisición de compañías ya existentes, lo que dificulta el arraigo empresarial. Muchas de estas operaciones, además, se producen cuando las empresas familiares no logran encontrar relevo y deciden vender el negocio a fondos de inversión extranjeros. Un hecho que Orkestra (Instituto Vasco de Competitividad) reconoce en su último informe, ya que existe el «riesgo de externalizar decisiones o actuar económicamente aislados al territorio». Resaltan que la escasa proporción de los proyectos 'greenfield' constituye «una limitación para el aumento y mejora competitiva del tejido industrial vasco, ya que restringe la entrada de nuevos proyectos y tecnologías emergentes».

Se trata de una cuestión que también preocupa al propio Gobierno vasco, tal y como reflejó en la presentación de su nuevo Plan de Industria. En el mismo destacaron la «necesidad» de reforzar la base productiva «en un mundo marcado por la competencia geoestratégica», lo que requiere «más atracción de inversión extranjera, más internacionalización y nuevos proyectos industriales de alto impacto», uniendo esto último a una «clara apuesta» por el arraigo.

Mayor flujo saliente

Sea como sea, la sensación es que son otras comunidades las que, en detrimento de Euskadi, están captando grandes proyectos industriales desde cero. Es el caso de Aragón, que en los últimos tiempos ha logrado convertirse en un polo logístico y atraer centros de datos o plantas para fabricar baterías para vehículos eléctricos. Otras como Cantabria o La Rioja también están mostrando un mayor dinamismo en este sentido. El por qué de esta diferencia se explica por una serie de factores estructurales, entre ellos la disponibilidad de suelo industrial, que en Euskadi es más escaso y con precios considerablemente más elevados.

El Plan de Industria también identifica esto como una barrera estructural. De hecho, el Ejecutivo autonómico pretende poner a disposición 2.850.000 metros cuadrados hasta 2028 para atraer nuevos desarrollos industriales, así como la incorporación de otros 5.000.000 metros cuadrados de nuevo terreno en los Parques Tecnológicos vascos.

Por otra parte, cabe destacar que la fotografía de los flujos de inversión en Euskadi es muy distinta a la de España, tal y como revela el informe de Orkestra. En 2024, el volumen monetario de la inversión saliente (4.501 millones) fue cuatro veces mayor que el entrante (1.071). Y es que en este último año, los flujos de entrada han disminuido, al contrario que los de salida. Como resultado, el peso relativo de Euskadi en España fue considerablemente mayor en los flujos de salida (12%) que en los de entrada, ya que el País Vasco tan solo logró captar el 2,6% del capital total.