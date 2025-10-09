Antonio Garamendi a Yolanda Díaz sobre los nuevos permisos: «Yo necesito uno para descansar un ratito de los anuncios del Ministerio de Trabajo» El presidente de la CEOE arremete contra las «medidas populistas» del Gobierno que solo persiguen «sacar cuatro votos»

Bruno Vergara Jueves, 9 de octubre 2025, 15:40 Comenta Compartir

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha respondido a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que este jueves ha anunciado la ampliación del permiso por fallecimiento a diez días y la creación de uno nuevo por cuidado paliativos. «Necesito un permiso para descansar un ratito de los anuncios del Ministerio de Trabajo», ha afirmado de forma irónica.

«Es agotador. Cada día es una ocurrencia nueva. Ahora vamos a ver qué significa», ha cargado contra esta medida el presidente de la patronal, que ha participado en la ponencia 'Prioridades económicas de la empresa española en el actual contexto económico' que ha impartido en el marco del XII Foro de Economía de Castilla-La Mancha que la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha organiza en Toledo.

También ha lamentado que la ministra haya asegurado que «las pequeñas empresas y las pymes se están forrando», por lo que ha invitado a Díaz «a que vaya muchas de ellas a verlo». «Parece que somos los grandes enemigos de la patria cuando entiendo que somos la solución».

Dicho esto, ha apuntado que le encantaría que haya elecciones porque es el único día que «no estamos en campaña electoral». «Nosotros no estamos en campaña electoral», ha apostillado Garamendi, que ha subrayado que las medidas anunciadas por la ministra no son medidas que se hayan estudiado ni se hayan comunicado a la CEOE.

«Mundos de Yupi»

Volviendo a su intervención en este foro de economía, el presidente de la CEOE ha lamentado que mientras los empresarios viven «la realidad», algunos miembros del Gobierno vivan en «los mundos de Yupi». «Los empresarios vivimos una realidad, queremos trabajar, queremos sacar adelante los temas, pero algunos no se están enterando que se están tomando las medidas en sentido contrario a las agujas del reloj a lo que habría que hacer para que esto funcionara», ha subrayado.

De este modo, ha criticado que «alguna gente del Gobierno» vea a las empresas «como unos enemigos» en vez de verles como «unos señores que estamos aquí para crear y para ayudar». Dicho esto, Garamendi ha arremetido contra las medidas del Gobierno que son, a su juicio, «una especie de condena donde el empresario es malo y egoísta», cuando son personas que «arriesgan su dinero y que muchas veces pierden».

Es por ello que ha cargado contra las «medidas populistas» de la ministra de Trabajo que solo persiguen «sacar cuatro votos» y, sin embargo, ha defendido, «van en deterioro de la sociedad española».