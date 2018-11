Andoni Ortuzar e Itxaso Atutxa discrepan al valorar a Antonio Garamendi, nuevo presidente de la CEOE Andoni Ortuzar e Itxaso Atutxa. El presidente del PNV le alaba y la dirigente vizcaína le critica MANU ALVAREZ Jueves, 22 noviembre 2018, 15:27

Una de cal y otra de arena. En la dirección del Partido Nacionalista Vasco no acaban de ponerse de acuerdo a la hora de valorar lo que supone la llegada a la presidencia de la patronal española CEOE de Antonio Garamendi. Así, mientras que el presidente de la formación jeltzale, Andoni Ortuzar, ha realizado una valoración muy positiva del empresario vasco para destacar incluso «su capacidad de diálogo» y la convicción de que «lo hará bien» en su nueva responsabilidad, la máxima responsable del partido en Bizkaia, Itxaso Atutxa, ha criticado con dureza los postulados políticos de Garamendi y también algunas de las posiciones que ya ha manifestado, por ejemplo, en torno al aumento del salario mínimo. El nuevo presidente de la patronal fue elegido este miércoles por aclamación en la asamblea de esta organización, al ser el único candidato que aspiraba al cargo, en sustitución del catalán Juan Rosell.

En declaraciones realizadas en Antena 3, Andoni Ortuzar ha lanzado el mensaje positivo. Así, ha destacado que en su opinión el nuevo máximo responsable de la CEOE y representante de los empresarios españoles es una «buena persona» y cree que «lo hará bien» al frente de la patronal. Ortuzar ha reconocido que entre los postulados de su partido y el ideario político de Garamendi hay una gran distancia -el empresario siempre se ha mantenido cercano al PP-, pero también ha considerado positivo que «nunca haya escondido su trayectoria, su forma de ser y de pensar». El presidente del PNV ha añadido algunos elogios adicionales para destacar la voluntad de buscar acuerdos. «Más que por ser vasco o no -ha dicho Ortuzar-, hay que valorar en las personas que van a este tipo de puestos su capacidad de diálogo y la paciencia para buscarlo y creo que Garamendi lo tiene, así que creo que lo hará bien», ha concluido.

El otro lado de la moneda, la visión negativa y muy crítica, ha llegado de la mano de la presidenta del PNV vizcaíno, tanto en el plano político como en el empresarial. En este caso, sus declaraciones, recogidas por la agencia Europa Press, las ha realizado en un programa de ETB1. En la vertiente política, Atutxa ha dudado de la veracidad de las palabras de Garamendi cuando se mostró ayer partidario de la pluralidad del Estado, en el discurso que pronunció minutos después de ser elegido, para señalar que «sólo le faltó hablar del 155». El nuevo presidente de la patronal mostró su visión de una «España unida», puso distancia con la tibieza que había bañado la gestión de su antecesor en torno al conflicto catalán y no dudó tampoco en verbalizar «el respaldo de la CEOE a la Corona».

«Ahora es el máximo dirigente de los empresarios españoles y supongo que estaba en el lugar idóneo para realizar esas declaraciones y recibir tantos aplausos. Nos ha mostrado cuál es su idea y deseo sobre la estructura del Estado. Cuando habla de pluralidad, no creo que crea verdaderamente en ella, pero lo dice porque es políticamente correcto. Luego deja la unidad en manos de la Corona. Sólo le faltó hablar del 155», ha insistido Atutxa en la entrevista.

Tampoco han gustado a la dirigente de la formación nacionalista las referencias críticas a la subida del salario mínimo decretada por el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque Garamendi no criticó el fondo del asunto sino el hecho de que se hubiese «realizado de forma unilateral» y sin someterlo previamente a una negociación con empresarios y sindicatos. «La subida -ha dicho Itxaso Atutxa- no se puede poner en duda. En numerosas empresas esa cantidad de dinero no condiciona la competitividad ni de ellas ni de sus productos. No es cierto. Entiendo que no le gusta la reforma de la reforma laboral que solicitamos el Gobierno de Sánchez y otros partidos, y, si continúa por ese camino, vamos a chocar en algunas cuestiones», ha concluido.