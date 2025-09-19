Amenaza de huelga en Petronor por un cambio organizativo

El comité de empresa de Petronor tiene previsto concentrarse esta mañana frente a la refinería de Muskiz para denunciar lo que considera «una situación de ... abuso e imposición» por parte de la dirección. El origen de la tensión es un cambio organizativo que ha abierto un conflicto laboral y que, de no reconducirse, podría desembocar en una huelga indefinida a partir del próximo jueves si así lo refrenda la plantilla.

El eje del conflicto radica en la directriz de la empresa de obligar a la plantilla a utilizar unos nuevos vestuarios y aseos, clausurando los que hasta ahora venían empleando. Una decisión organizativa aparentemente menor que, sin embargo, ha detonado un pulso laboral de mayor calado, ya que los trabajadores sostienen que incrementa de forma efectiva su tiempo de jornada al situarse –en algunos casos– más alejados de sus puestos habituales.

La cuestión, según explica Joseba Allende, presidente de UGT en el comité, es que el cambio de vestuarios –que pasan de tres a concentrarse solo en uno– alarga los tiempos de traslado y, en consecuencia, aumenta la presencia de la plantilla en la refinería. Una situación que, defiende, va acompañada se suma a «una dejadez en el mantenimiento» que viene sufriendo la planta.

Fuentes de Petronor muestran su extrañeza por la magnitud que ha alcanzado este conflicto laboral. La empresa sostiene que la reorganización de los vestuarios responde a criterios de seguridad de las instalaciones y confían en que el desacuerdo pueda reconducirse mediante el diálogo, buscando garantizar un funcionamiento más eficiente de la refinería.