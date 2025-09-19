El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Amenaza de huelga en Petronor por un cambio organizativo

Félix Montero

Félix Montero

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:26

El comité de empresa de Petronor tiene previsto concentrarse esta mañana frente a la refinería de Muskiz para denunciar lo que considera «una situación de ... abuso e imposición» por parte de la dirección. El origen de la tensión es un cambio organizativo que ha abierto un conflicto laboral y que, de no reconducirse, podría desembocar en una huelga indefinida a partir del próximo jueves si así lo refrenda la plantilla.

