Amancio Ortega cobrará este lunes 1.552 millones por el último dividendo de Inditex para 2025 El fundador y primer accionista de la textil ingresará más de 3.000 millones de euros por este concepto frente a los 2.845 del año pasado

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará este año un total de 3.104 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía cuando cobre este lunes 1.552 millones de euros por la última retribución del ejercicio que abonará la firma gallega a sus accionistas, superando los 2.845 millones que percibió por este concepto el año pasado. En total, la compañía repartirá este año a sus accionistas más de 5.235 millones de euros, tras elevar un 9% el dividendo, hasta 1,68 euros por acción.

La política de retribución de Inditex se compone de un 'payout' -el porcentaje de los beneficios que una compañía dedica a la retribución del accionista- ordinario del 60% y la distribución adicional de dividendos extraordinarios. El dividendo se compone de dos pagos iguales: un pago de 0,84 euros por acción, correspondiente al dividendo ordinario, que ya cobró el 2 de mayo, y otro de 0,84 euros por título que percibirá este lunes (0,29 euros ordinario más 0,55 euros extraordinario).

Participación a través de Pontegadea

El fundador de Inditex, que recibirá este lunes los más de 1.550 millones de euros en dividendo a través de las sociedades Pontegadea Inversiones y Partler, con las que controla un 59,294% del grupo textil, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones, invierte parte de los dividendos que recibe de Inditex en el sector inmobiliario. Ortega posee la mayor inmobiliaria española, centrada en la compra y gestión de grandes edificios, con una cartera de activos inmobiliarios integrada fundamentalmente por edificios de oficinas, no residenciales, situados en el centro de grandes ciudades en España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia.

Una de sus últimas operaciones ha sido en Reino Unido tras comprar un centro logístico alquilado a Amazon por un importe de 81 millones de libras (92 millones de euros). En concreto, se trata de una nave logística con una superficie de casi 80.000 metros cuadrados, propiedad de PLP ubicada en Knowsley, a unos 13 kilómetros del puerto de Liverpool. Con anterioridad a esta operación, cerró la adquisición del Sabadell Financial Center, inmueble en el que se ubican las oficinas del Banco Sabadell en Estados Unidos, por 274,4 millones de dólares (unos 236 millones de euros).

Por su parte, su hija Sandra Ortega, que posee el 5,053% de la firma gallega (157,48 millones de acciones), cobrará este año más de 264 millones de euros en dividendos de Inditex (la mitad este lunes), frente a los 242 millones de euros que percibió el año anterior.

El fundador de Inditex ha aparecido un año más como la mayor fortuna española, ocupando el noveno puesto del ranking mundial de la revista 'Forbes', con un patrimonio estimado en 124.000 millones de dólares (114.943 millones de euros). Ortega se sitúa por delante de su hija Sandra, que ocupa el segundo puesto de las fortunas españolas, pero el 230 del mundo, con una fortuna de 10.800 millones de dólares (10.011 millones de euros).