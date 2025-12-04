De Amancio a Marta: las herencias disparan el número de milmillonarios en España

Convertirse en millonario no es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana, a menos que la suerte llame a su puerta con ... un premio del euromillón o, como en la mayoría del caso de los españoles más pudientes, una herencia que llame a su puerta. Un estudio de UBS evidencia cómo el esfuerzo, el riesgo y la dedicación de buena parte de los grandes empresarios españoles se transforma en pura cuestión de suerte cuando se habla de sus hijos.

En España existen actualmente 32 ciudadanos con un patrimonio superior a los 1.000 milones de dólares, ocho más que en 2024, según el análisis 'Billionaire Ambitions Report 2025' elaborado por la gestora suiza, con un total de 213.100 millones de dólares (183.500 millones de euros), un 21,5% más que el año anterior. Del número de ricos, apenas un 34% se hicieron a sí mismos. Es decir, su riqueza no proviene del esfuerzo innovador o empresarial, sino de lo que percibieron de sus familias.

Los datos son demoledores, porque solo hay un país de los analizados en la región europea que tiene un porcentaje más bajo. Se trata de Alemania, con un total de 156 milmilonarios, de los que solo un 26% han obtenido sus recursos por méritos propios. La media de los países de EUropa Occidental ronda el 46%. Es decir, los ricos que heredan van prácticamente en línea con los emprendedores de éxito.

Es más, UBS señala a España como uno de los países que debe prepararse mejor ante la avalancha de transmisiones patrimoniales que se avecinan, tanto en lo que se refiere a la industria financiera -que debe aprender a gestionar y, sobre todo, mediar con los intereses de las nuevas generaciones respecto a los de sus padres-, como a los propios nuevos ricos que llegarán. En concreto, UBS estima que las generaciones más mayores transferirán, de aquí a 2040, unos 162.000 milones de dólares (unos 140.000 millones de euros). «Esto implica una necesidad urgente de planificación a largo plazo, una adecuada gobernanza familiar y un enfoque disciplinado en los procesos sucesorios», apuntan desde la firma.

En España se da, además, un caso peculiar. Y es que la riqueza está muy concnetrada no solo en un reducido número de familias, sino de una sola persona. En concreto, y según el informe de UBS, de los 213.100 millones de dólares en patrimonio que acumulan los ricos españoles, un 58% está en manos de Amancio Ortega. El banco privado suizo apunta a que el fundador y máximo accionista de Inditex cuenta con más de 124.000 millones de dólares en su haber (107.000 milones de euros), tras sumar cerca de 21.000 millones (unos 18.100 milones de euros) en el último año.

Sectores clave

La última radiografía sobre los ricos españoles elaborada por Forbes -con distintos parámetros a los de UBS- también revela esta realidad. En esta lista, Amancio Ortega copa el 42,5% de toda la riqueza de los 100 españoles más adinerados. Su fortuna, de hecho, es equivalente a la suma de los más de 40 nombres que le siguen en la lista.

Con 89 años, no es alguien aislado en su generación. Los hermanos March Delgado también aparecen en el ranking de Forbes, con una fortuna de 4.100 millones de euros a sus 80 y 85 años; Igual que Miguel Fluxá, con 87 años y un patrimonio de 3.300 millones con Iberostar.

Todas estas fortunas se hicieron a sí mismas durante unos años marcados por el crecimiento económico de España, en el que el ladrilo, el turismo y l distribución se consolidaron como sectores clave para la economía. El problema es que, ahora, no existe en España, a juicio de los expertos, creadores de riqueza en sectores clave como el tecnológico. De ahí que una buena gestión de las herencias, tanto patrimoniales como empresariales, resulte clave para que este grupo de milmilonarios siga generando riqueza para el país.

Que el patrimonio llegue por herencia no implica, de hecho, que las nuevas generaciones no lleguen a tener éxito en su emprendimiento. Más de ocho de cada diez multimillonarios con hijos encuestados por UBS expresan, de hecho, el deseo de que estos alcancen el éxito de forma independiente, valorando el desarrollo de habilidades por encima de la dependencia de la riqueza heredada. «En una época en la que los empresarios suelen nombrar a gestores profesionales o vender sus negocios en lugar de traspasarlos a la siguiente generación, el 43% sigue esperando que sus hijos continúen y hagan crecer el negocio, la marca o los activos familiares, garantizando así la continuidad del legado familiar», apuntan.

«Nuestro informe muestra cómo el auge de una nueva generación de creadores y herederos de riqueza está transformando el panorama global», afirma Benjamin Cavalli, responsable de clientes estratégicos de la firma. «A medida que las familias se vuelven más internacionales y la gran transferencia de riqueza se acelera, el enfoque está pasando de simplemente preservar la riqueza a empoderar a la próxima generación para que tenga éxito de forma independiente y responsable. Esto está influyendo no solo en la planificación de la sucesión, sino también en las prioridades filantrópicas y en las decisiones de inversión a largo plazo», apunta.