El alto precio de las furgonetas dispara el mercado de segunda mano en Euskadi

La venta de turismos nuevos recupera peso en Euskadi, que en lo que va de año se ha convertido en la comunidad autónoma en la ... que más han crecido las matriculaciones (solo por detrás de una Valencia castigada por la dana), pero hay un sector en el que parece brillar el mercado de segunda mano. Se trata de la venta de furgonetas de ocasión, que sigue al alza en Euskadi y supera por primera vez las 9.000 ventas entre enero y julio. Solo el pasado mes sus cifras aumentaron un 10% -se vendieron en total 1.307 vehículos- respecto al año pasado, frente a la caída del 0,6% que sufrieron los automóviles.

«El mercado de furgonetas de ocasión sigue una tendencia al alza», reconocen desde la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), que detallan a EL CORREO que sólo desde la pandemia se ha disparado sus ventas un 6%. El fin del confinamiento supuso un 'boom' para estos vehículos al explotar la 'camperización' de estos modelos, es decir, su transformación en hogares para disfrutar de la movilidad, pero en los últimos tres años la evolución se ha disparado impulsada por un sector de repartidores que va al alza. Desde 2023, las ventas en los primeros siete meses del año han crecido ya más de un 11%.

«La generalización de la entrega de paquetería a domicilio ha impulsado la demanda de estos vehículos sobre todo para el reparto de la última milla. Por otro lado, el aumento del precio de los modelos nuevos hace que la demanda se desplace hacia el mercado de ocasión donde se pueden encontrar vehículos más asequibles», justifica la directora de comunicación de Ganvam, Tania Puche. Cabe recordar que en Euskadi el número de trabajadores vinculados a este área ha aumentado en estos tres últimos años más de un 5%.

'Vanlife'

Más allá del mercado laboral, Euskadi ha vivido un enamoramiento especial con la 'vanlife', una vida nómada que pasa por la 'camperización' de las furgonetas para acondicionarlas como domicilios rodantes. Tanto que en Euskadi han proliferado en los últimos años los negocios dedicados a personalizar estos vehículos. «Después de la pandemia crecimos como la espuma», advierte Iban Korrotxano, de Ikai Vans, aunque él ya ha comenzado a percibir la desaparición de algunas de estas empresas. En su caso, además de taller ofrecen el alquiler y la venta de vehículos -a menudo el cliente del primer modelo muta poco después en el segundo-, con un público joven que no solo apuesta por el turismo sobre ruedas, sino que en muchas ocasiones «eligen convertir el vehículo en su vivienda habitual». «Aquí ha surgido hace poco, pero en Francia, en Alemania o en Italia este fenómeno ya estaba más establecido», apunta.

Los precios van desde lo más modesto a lo más caro. Txomin Pardiñas, con 15 años de una experiencia que arrancó en California, ahora al frente de VanSpeed, desarrolla proyectos de varios meses que operan sobre modelos de alta gama. «Hay mucho trabajo. Cada vez vemos a más personas a punto de jubilarse y parejas con hijos que van a empezar a pasar el verano por su cuenta», detalla.