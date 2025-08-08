El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El acondicionamiento de furgonetas para habilitarlas como campamentos se disparó tras la pandemia. E. C.

El alto precio de las furgonetas dispara el mercado de segunda mano en Euskadi

Hasta junio se han vendido 9.000 de estos vehículos de ocasión, comprados por repartidores y quienes buscan 'camperizarlas'

Sergio Llamas

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:11

La venta de turismos nuevos recupera peso en Euskadi, que en lo que va de año se ha convertido en la comunidad autónoma en la ... que más han crecido las matriculaciones (solo por detrás de una Valencia castigada por la dana), pero hay un sector en el que parece brillar el mercado de segunda mano. Se trata de la venta de furgonetas de ocasión, que sigue al alza en Euskadi y supera por primera vez las 9.000 ventas entre enero y julio. Solo el pasado mes sus cifras aumentaron un 10% -se vendieron en total 1.307 vehículos- respecto al año pasado, frente a la caída del 0,6% que sufrieron los automóviles.

