La AIReF reprocha al Gobierno vasco falta de información sobre sus Presupuestos

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha reprochado al Gobierno vasco el envío de «información limitada» para elaborar su análisis sobre los Presupuestos de ... la comunidad autónoma vasca para el 2026, así como del gasto público de este año.

Los datos que requiere la AIReF son para calibrar el riesgo del que advierte a Euskadi por incumplimiento del techo de gasto. La institución independiente creada en 2012 para velar por el cumplimiento de los criterios de estabilidad presupuestaria identifica una inercia del gasto en las Cuentas vascas que se arrastra por la demanda de Sanidad y Educación. Una corriente que elevaría el gasto público un 5,5% este año y un 4,3% en el proyecto presupuestario de 2026. En ambos casos, señala la AIReF, por encima de la regla del 3,2% y 3,3% fijada para esos ejercicios.

El organismo recuerda que durante el verano el Ejecutivo vasco comunicó que adecuaría su Plan Económico Financiero para cumplimentar las demandas con reducciones sobre los capítulos 2 y 4 del Presupuesto en el último trimestre del año. Son los apartados que recogen el gasto en edificios públicos, mantenimiento, parque móvil o material de trabajo, así como los que afectan a las ayudas, subvenciones y financiación de programas que ejecutan asociaciones o terceras entidades. Pero esa promesa del Gobierno del lehendakari Imanol Pradales no se ha concretado para este año y, en lo que se refiere al 2026, solo han sido «previsiones muy preliminares y básicas de las líneas delPresupuesto en las que no se recoge información detallada».

A pesar de todo, la AIReF reconoce una sólida situación financiera del Gobierno vasco con superávit fiscal que estima en un 0,1% para este año y un 0,3% el que viene. Una generación de recursos con la que prevé un horizonte de reducción de deuda en los próximos ejercicios. El País Vasco es la segunda autonomía con menor deuda pública, solo por detrás de Navarra. Una situación que ha aprovechado para endeudarse y reforzar su capacidad de inversión y dirigirla a la industria con un plan especial de mil millones.

A tipo fijo

La deuda prevista para final de año será de 2.324 millones, un 81% más y un 11,9% del PIB vasco. Además, la tipología de la deuda pública vasca ofrece otra ventaja de cara a su coste financiero. En su mayoría, un 70%, está colocada en bonos de deuda emitidos por elEjecutivo a tipo fijo. Es decir, escapa al impacto de la evolución de los tipos de interés evitando así posibles encarecimientos.