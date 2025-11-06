El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ainara Hernando, Inés Zalbide, Ixone Vicente y Leire Martínez. E.C.

Ainara Hernando, Leire Martinez, Ixone Vicente e Inés Zalbide, premios de las empresarias y directivas de Bizkaia

La entrega de premios se celebrará el 1 de diciembre en el Guggenheim

E. C.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:12

Comenta

La Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED) ha desvelado las galardonadas del Premio Empresarial 2025 que celebra este año su decimonovena edición, unos ... premios creados por la Asociación como referente social en la promoción de empresarias, directivas y profesionales. En concreto, las premiadas son Ainara Hernando (fundadora y CEO de Abyntek, empresa biotecnológica innovadora ubicada en Bizkaia), Leire Martinez (presidenta de ACICAE y Directora de Operaciones EMEA en Tenneco, compañía del sector automoción), Ixone Vicente (directora Financiera-CFO del Grupo Arteche) e Inés Zalbide (directora de Innovación y Sostenibilidad en Cámara de Comercio de Bilbao y Directora Corporativa de Bilbao Air).

