Ainara Hernando, Leire Martinez, Ixone Vicente e Inés Zalbide, premios de las empresarias y directivas de Bizkaia

La Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED) ha desvelado las galardonadas del Premio Empresarial 2025 que celebra este año su decimonovena edición, unos ... premios creados por la Asociación como referente social en la promoción de empresarias, directivas y profesionales. En concreto, las premiadas son Ainara Hernando (fundadora y CEO de Abyntek, empresa biotecnológica innovadora ubicada en Bizkaia), Leire Martinez (presidenta de ACICAE y Directora de Operaciones EMEA en Tenneco, compañía del sector automoción), Ixone Vicente (directora Financiera-CFO del Grupo Arteche) e Inés Zalbide (directora de Innovación y Sostenibilidad en Cámara de Comercio de Bilbao y Directora Corporativa de Bilbao Air).

Las premiadas han sido reconocidas por su trayectoria destacable, referente para el resto del tejido empresarial y la ciudadanía, y por su labor a la hora de implementar procesos y políticas en sus empresas que han permitido la incorporación plena y efectiva de las mujeres al tejido empresarial. El próximo 1 de diciembre, a las 19.30h, el Guggenheim será el escenario de la entrega de estos premios, en un acto especial que conmemora los 30 años de existencia de la asociación, con la asistencia de autoridades y representantes de las empresas y la sociedad de Bizkaia.

En su objeto de fomentar, fortalecer y visibilizar la propia asociación y a las mujeres y empresas vizcaínas a las que representa, el premio busca poner en valor el importante papel que las empresarias, emprendedoras y directivas desarrollan en la sociedad, «además de sensibilizar al tejido empresarial y a la opinión pública sobre la necesidad de alcanzar la integración de las mujeres en las empresas como condición básica para un entorno económico y social sostenible», según ha expuesto la actual Presidenta de AED Bizkaia, Isabel Iturbe.

Según ha declarado María Caballero, secretaria de AED, es necesario visibilizar estos logros para inspirar a las nuevas generaciones: «Buscamos referentes para demostrar que la igualdad no es solo una cuestión de justicia, sino también de progreso. Cada vez más mujeres están preparadas, pero aún enfrentan miedos e incertidumbres. Nuestro objetivo es apoyarlas para que sean la palanca del cambio».