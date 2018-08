el agujero se agranda Cada año tenemos que devolver unos 200.000 millones y como no tenemos dinero para hacerlo estamos obligados a pedir nuevos préstamos con los que saldar los anteriores ya vencidos Fotolia IGNACIO MARCO-GARDOQUI Sábado, 25 agosto 2018, 23:20

Esta semana nos hemos entretenido con la tramitación de los Presupuestos Generales del 2019 o, mejor dicho, con sus pasos previos. De acuerdo con la ley, lo primero que tiene que hacer el Gobierno es fijar un techo (un límite) a lo que piensa gastar en el ejercicio para, una vez fijado el 'cuánto', elaborar la lista del 'en qué'. Para cualquier Gobierno constituye un trámite crucial pues de él depende su capacidad de actuar. Para el actual Gobierno lo es mucho más pues de él depende su propia supervivencia. No es posible gobernar hasta el final de la legislatura sin unos presupuestos aprobados y con el apoyo exclusivo de sus 84 diputados.

Por eso ha iniciado una negociación con Podemos que se adivina compleja para él y preocupante para los demás. ¿Por qué es preocupante? Pues lo es porque la filosofía del gasto que ilumina a los de Podemos implica un riesgo enorme para la estabilidad financiera del país. En la prestigiosa y abarrotada 'Orden de los Adoradores del Gasto', Pedro Sánchez es -haciendo un símil deportivo-, cinturón negro primer Dan; pero Pablo Iglesias y su tocayo y mano derecha Pablo Echenique son auténticos décimos Dan. Lo más de lo más.

Cuando hablamos del techo de gasto, conviene recordar tres cosas: vamos a batir el récord de recaudación gracias a la recuperación de la actividad económica; el Gobierno tiene previsto subir varios impuestos para recaudar aún más (aunque eso no sea automático esa es la intención); y ha negociado con Bruselas una laminación de los requisitos del déficit para tener más margen. Bueno, pues parece que todo eso es insuficiente y que queremos más gasto. Hay que empezar a preparar las próximas elecciones y para eso es mucho mejor contentar al pueblo en el corto plazo que solucionar sus problemas de largo plazo.

Una vez desechada la propuesta de volver a Bruselas a pedir un nuevo relajo de los límites, el problema que tiene esta idea tan bondadosa de gastar más es que necesita la aprobación del Congreso y del Senado, en donde el PP tiene mayoría absoluta y no se le ve muy partidario de ponerla al servicio del proyecto. ¿Solución? Pues muy fácil, cambiamos la ley, le quitamos al Senado el poder de bloqueo que hoy tiene y asunto arreglado. Arreglado, claro está, siempre que obviemos esta arbitrariedad y que Pedro Sánchez consiga mantener en el Congreso la 'Grossen Koalition' que le aupó al poder hace unos pocos meses.

Frente al gasto caben muchas posturas y si usted es de los que tienen saldo positivo entre lo que aporta al Estado y lo que éste le proporciona, entiendo que sea miembro entusiasta de la 'Orden los Adoradores del Gasto'. Pero lo que resulta muy peligroso es desconocer la realidad de las cifras y de las situaciones.

Empecemos por las cifras. La terrible austeridad de Rajoy nos ha conducido al mayor nivel de deuda acumulada de la historia. Sólo en los últimos doce meses, ha aumentado en 27.000 millones de euros. El coste anual en intereses de la deuda acumulada (al nivel actual de tipos de interés que no se va a mantener mucho tiempo y va a subir con seguridad) supera los 30.000 millones de euros al año. Considerando los vencimientos medios de la deuda, cada año tenemos que devolver unos 200.000 millones y como no tenemos dinero para hacerlo estamos obligados a pedir nuevos préstamos para devolver los anteriores ya vencidos.

Todo lo anterior se desprecia, pero esto último se olvida. Y es muy grave. Podemos no quiere o al menos no se siente obligado a devolver la deuda que considera, en su mayor parte, «ilegítima», un término volátil y gaseoso que nadie sabe en qué se basa. Pero claro, si no devolvemos lo que debemos ¿quién nos prestará lo que necesitamos?, ¿dónde encontraremos dinero para afrontar los vencimientos de deuda anterior y financiar la deuda nueva que deberemos emitir? Hasta ahora, el BCE ha actuado de 'Tío Gilito' en versión generosa y entre él y los inversores extranjeros han suscrito el 70% del total. ¿Mantendrán su generosidad y su interés en el futuro si no cumplimos lo que prometimos?

En definitiva, ¿encontraremos el dinero necesario en la recaudación del nuevo impuesto a la banca, en el de las grandes empresas, en las Sicavs, en el diésel? Si quiere la respuesta, compare las cifras y si le da pereza buscarlas se lo digo yo, que para eso estamos: ¡ni de lejos, ni lo sueñe! Así que más deuda, seguro; más impuestos, probable y, al final, menos actividad... posible.