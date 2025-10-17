El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pedro Sánchez y Carlos Torres.

Lo que mal empieza... Así fracasó la opa que ha ganado Pedro Sánchez

El varapalo para BBVA, después de 17 meses de luchar contra todo y contra (casi) todos, es tan duro como esperado por las maniobras del Gobierno para evitar que saliera adelante

Adolfo Lorente

Adolfo Lorente

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:01

Comenta

Lo que mal empezó ha terminado de la peor manera. La opa más política que ha vivido España en las últimas décadas, la que lanzó ... BBVA para hacerse con el Banco Sabadell, ya es pasado. Y lo es porque los accionistas de la entidad catalana han decidido que así sea a las primeras de cambio. Apenas un 25% de ellos avaló la operación, quedando por debajo del umbral del 30% que daba al banco vasco la posibilidad de rematar la faena en una segunda opa. Era el escenario que todos barajaban, incluso BBVA. Pero no. El varapalo para Carlos Torres es enorme. Tan duro, eso sí, como esperado, porque si después de 17 meses de batalla luchando con todo y contra (casi) todos llega a salir victorioso, hablar de milagro era quedarse corto.

