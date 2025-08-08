El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
E. C.
Obituario

Muere Carlos Álvarez, un empresario 'Made in Euskadi'

Fallece a los 80 años el CEO de Aceros Inoxidables Olarra, presidente durante años de Siderex y del grupo de exportaciones Agex

Sergio Llamas

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:25

El sector del acero vasco perdió este jueves una de sus vigas más sólidas. A las seis de la mañana falleció a los 80 años ... Carlos Álvarez Martínez de Zurbitu, consejero delegado de la histórica Aceros Olarra. Fue, además, hasta hace apenas un año presidente del clúster de la siderurgia de Euskadi, Siderex, un cargo desde el que lideró el corazón de la industria vasca –labor que también desempeño al frente de la presidencia del grupo de exportadores Agex–, donde supo poner en valor su compromiso con la innovación y con la consolidación de la industria en Euskadi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La marcha a Arabia de Iñigo Martínez facilitará la llegada de Laporte al Athletic
  2. 2

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  3. 3

    Uno de cada tres jóvenes de entre 25 y 34 años que residen en Bizkaia nació en el extranjero
  4. 4 El excomisionado de la dana acusado de falsear el título universitario, ingresado tras un intento de suicidio
  5. 5

    Guerra entre los comerciantes del Mercado de Otxarkoaga
  6. 6

    «Recibo notas preciosas de las familias que se alojan en mi casa»
  7. 7 Borja Sémper veranea en Cádiz para recargar energía durante el tratamiento contra el cáncer
  8. 8

    Multa de 679.000 euros a la firma que gestionó las ambulancias de Osakidetza
  9. 9

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»
  10. 10 Medidas preventivas para evitar el contagio de chikungunya, el nuevo virus que amenaza a Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Muere Carlos Álvarez, un empresario 'Made in Euskadi'

Muere Carlos Álvarez, un empresario &#039;Made in Euskadi&#039;