La compra del tren 230 en Alemania desatasca la situación financiera de Talgo

La gran apuesta europea de Talgo acaba de recibir la luz verde definitiva. La operadora ferroviaria alemana, Deutsche Bahn, le ha trasladado la aceptación del ... primer ICE L (InterCity Express Low Floor), la denominación germana para el tren de larga distancia 230 que podría llegar a acumular un negocio de 4.600 millones de euros para el fabricante en diversos pedidos. De esta cantidad, 1.950 millones se corresponden con los 79 convoyes encargados por la firma estatal germana (23 de ellos en firme), dentro de una operación que viene a desatascar tanto la situación financiera de la compañía como la productiva, al dar salida a la acumulación de pedidos.

La homologación del modelo el pasado mes de agosto por las agencias ferroviarias de Europa y Alemania (ERA y EBA respectivamente), y la recepción oficial ahora de la primera unidad (en las próximas semanas otras tres unidades pasarán por el mismo proceso), suponen un espaldarazo al trabajo de la ferroviaria española como fabricante de trenes de primer nivel. Así lo han manifestado los portavoces de la compañía, que han celebrado «contar con la confianza de la primera y mayor operadora ferroviaria de la Unión Europea», un hecho que califican como «un orgullo» para todos sus integrantes.

Un hecho que supone, también, un balón de oxígeno para la empresa, ya que la recepción supone un impulso a su cadena de producción. Y es que al encargo de Deutsche Bahn se suman otros 16 trenes de la plataforma 230 para el danés Danske Statsbaner, con el nombre comercial de EuroCity y que supondría otros 318 millones de ingresos; y 65 unidades más que podrían emplearse en el pedido Flix Train, que Talgo anunció en mayo. Este contrato podría ascender a los 2.400 millones, insuflando más ingresos en la firma. Por el momento las primeras 30 unidades de esta última ya han sido solicitadas y están en firme.

Amplia competencia

El primer pedido de Deutsche Bahn se compondrá de 23 unidades que la operadora le adjudicó a Talgo en 2019, tras un concurso que despertó la competitividad de numerosas empresas de primer nivel. La recepción actual se produce además en un momento en el que la fabricante española también trabaja en conseguir la autorización para Austria, Países Bajos y la estación suiza de Basilea. En paralelo avanzan en la certificación de las locomotoras de la serie BR 105 y en la habilitación de los coches cabina que Talgo ha desarrollado y fabricado íntegramente.

Los trenes 230 -y por lo tanto el modelo ICE L- cuenta con varias ventajas como ofrecer un acceso completo a nivel de andén en toda su longitud, y garantizar el cumplimiento de la estricta normativa de accesibilidad que exige Alemania. Los convoyes serán presentados en un acto en Berlín el próximo 17 de octubre.

El 230 es la gran apuesta de Talgo para crecer en el sector ferroviario europeo -especialmente en el Este, donde está previsto un vertiginoso crecimiento con fuertes inversiones de Bruselas para modernizar las redes-, y es también la piedra angular del plan industrial de José Antonio Jainaga. La compañía está a la espera de la llegada del presidente de Sidenor que viene de liderar la inyección de 150 millones de capital junto a la Sepi, el Gobierno vasco, Kutxabank, las diputaciones y Mondragon.