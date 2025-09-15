El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Modelo del InterCity Express Low Floor, ICE L, que se presentará en Berlín el próximo mes. E. C.

La compra del tren 230 en Alemania desatasca la situación financiera de Talgo

La operadora Deutsche Bahn da el visto bueno a la primera unidad de un pedido adjudicado en 2019 y que podría suponer un contrato de casi 2.000 millones

Sergio Llamas

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:13

La gran apuesta europea de Talgo acaba de recibir la luz verde definitiva. La operadora ferroviaria alemana, Deutsche Bahn, le ha trasladado la aceptación del ... primer ICE L (InterCity Express Low Floor), la denominación germana para el tren de larga distancia 230 que podría llegar a acumular un negocio de 4.600 millones de euros para el fabricante en diversos pedidos. De esta cantidad, 1.950 millones se corresponden con los 79 convoyes encargados por la firma estatal germana (23 de ellos en firme), dentro de una operación que viene a desatascar tanto la situación financiera de la compañía como la productiva, al dar salida a la acumulación de pedidos.

