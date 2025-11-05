Las acciones de Gestamp se hunden un 10% tras la presentación de sus resultados

Las acciones de Gestamp, la multinacional vasca especializada en componentes para la automoción, han sufrido un duro revés en la sesión de este miércoles al ... desplomarse un 10,5% hasta los 2,96 euros, pese a que en lo que va de año se hayan revalorizado un 19%. La caída sucede apenas unas horas después de la presentación de resultados correspondientes al tercer trimestre, donde anunciaron que el beneficio neto hasta el noveno mes del año se ha visto reducido en un 18% hasta los 104 millones.

Las cuentas se han visto considerablemente perjudicadas a raíz de la crisis estructural de la automoción, derivada por la complicada transición de los fabricantes a los modelos electrificados, las duras exigencias medioambientales o la feroz competencia que ha supuesto la entrada de los fabricantes chinos en el mercado europeo. Precisamente, el factor que más ha pesado sobre los resultados de la compañía que preside Francisco J. Riberas ha sido la caída de ingresos tanto en Europa Occidental (5% hasta los 3.001 millones) como en Norteamérica (7,2% hasta los 1.730 millones), precisamente las dos zonas geográficas donde la fábrica concentra su mayor volumen de ingresos –entre ambas suponen el 52% de la facturación–.

«Las malas noticias vienen del lado de los ingresos, que caen un 4,9% en lo que va de año, afectados por la debilidad de los mercados en donde Gestamp cuenta con mayor presencia», señala Álvaro Arístegui, analista de Renta4. Aunque estos resultados se sitúan «muy en línea con nuestras estimaciones», indica, «quedan muy debajo de la previsión del consenso del mercado, por lo que podemos asistir a una reacción negativa de la cotización», explica.

Son argumentos que parecen haber pesado más que las mejoras del endeudamiento y de la rentabilidad operativa de las que Gestamp informó ayer. La deuda financiera neta ha alcanzado su nivel más bajo en ocho años debido a la inyección de 245,5 millones que Banco Santander realizó en julio en cuatro de las filiales inmobiliarias de la compañía vasca. Ello ha permitido situar la deuda en 2.107 millones, frente a los 2.437 que se registraban a estas alturas el año pasado. Por otra parte, y pese a la caída de ingresos, el grupo se ha reforzado a través de la rentabilidad operativa, que ha aumentado hasta el 11%, lo que se traduce en una mejora de tres décimas respecto al ejercicio anterior.

Desde Renta4 consideran que lo más probable es que la cotización de Gestamp escale próximamente, ya que «valoramos su capacidad de preservar e incluso elevar sus márgenes en un entorno de mercado adverso».