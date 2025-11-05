El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Francisco J. Riberas, presidente de Gestamp. Europa Press

Las acciones de Gestamp se hunden un 10% tras la presentación de sus resultados

Aunque el margen y el endeudamiento de la fabricante de componentes de coches mejora, la revisión de ingresos y la debilidad de la demanda le penalizan

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:06

Las acciones de Gestamp, la multinacional vasca especializada en componentes para la automoción, han sufrido un duro revés en la sesión de este miércoles al ... desplomarse un 10,5% hasta los 2,96 euros, pese a que en lo que va de año se hayan revalorizado un 19%. La caída sucede apenas unas horas después de la presentación de resultados correspondientes al tercer trimestre, donde anunciaron que el beneficio neto hasta el noveno mes del año se ha visto reducido en un 18% hasta los 104 millones.

