32.000 vascos a la espera de la concesión del bono social eléctrico FOTOLIA Casi 82.000 se benefician en la actualidad de descuentos en la factura, aunque a partir del 8 de octubre muchos quedarán fuera por no cumplir los requisitos JORGE MURCIA Martes, 2 octubre 2018, 18:50

Más de 32.000 consumidores domésticos están pendientes en Euskadi de que se apruebe su solicitud para poder acogerse al nuevo bono social eléctrico, que ofrece descuentos de entre el 25% y el 40% de la factura de la luz, e incluso la exención total de pago en los casos más extremos. Hace un año el Gobierno del Partido Popular decidió cambiar las reglas para acceder a este mecanismo, que busca aliviar el peso del recibo eléctrico a los consumidores más vulnerables. El próximo lunes vence el periodo transitorio para que los solicitantes que aún no lo han hecho acrediten esa condición. Si no cumplen con los nuevos requisitos se les facturará la electricidad como a un usuario más de la tarifa regulada, sin descuento. Eso sí, -matizan fuentes del sector- el hecho de que un consumidor con derecho a bono social no haya cumplimentado su solicitud antes de esa fecha no significa que nunca más pueda beneficiarse de él. «No existe ninguna fecha límite para acogerse», aclaran.

Hoy día, y según datos facilitados por Iberdrola -que aglutina a la práctica totalidad de beneficiarios-, hay casi 82.000 clientes vascos que disfrutan de descuentos en su factura eléctrica. Una parte de ellos perderá a partir del día 8 de octubre su condición de consumidor vulnerable porque ya no cumple los nuevos requisitos. Y otros son los que se han incorporado al sistema al sí reunir las condiciones para beneficiarse del bono social. Finalmente están esos casi 32.000 usuarios cuyas solicitudes -que se presentan a alguna de las comercializadoras de referencia- están en trámite de aprobación o denegación.

Hasta hace un año los requisitos para acceder a este mecanismo eran, además de estar acogido a la tarifa regulada -una condición que sigue siendo obligatoria-, tener una potencia contratada inferior a 3 Kw en la vivienda habitual (independientemente de la renta), bien percibir una pensión mínima, bien ser familia numerosa, o tener a todos los miembros de la unidad familiar en situación de desempleo.

La normativa, argumentaban las eléctricas, suponía un coladero para consumidores supuestamente vulnerables que no lo eran tanto. Admitían que tener contratada una potencia reducida era, en muchos casos, un indicador de bajo nivel de renta. Pero alertaban de consumidores que hacían pasar sus trasteros, garajes o residencias vacacionales como primeras viviendas. Además, también denunciaban casos en los que la potencia estaba mal informada en los contratos, o que no tenían limitadores de potencia (ICP).

Por eso el Gobierno, a través del Real Decreto 897/2017, estableció una nueva definición de consumidor vulnerable, que debería cumplir una serie de requisitos personales, familiares y de renta. En función de ellos los beneficiarios serían encuadrados en la categoría de 'consumidor vulnerable' (con un descuento del 25% tanto en el término fijo de la factura como en el variable), 'vulnerable severo' (descuento del 40%) o 'consumidor en riesgo de exclución social'. En esta división entran aquellas personas atendidas por los servicios sociales de una administración autonómica o local que se hacen cargo de al menos el 50% de la factura. Estos consumidores no tendrán que hacer frente a ningún pago.

Existen además una serie de circunstancias especiales (tener una discapacidad igual o superior al 33%, ser víctima de terrorismo o víctima de violencia de género) que incrementan el requisito de renta máxima a cumplir para poder beneficiarse del bono social.

El Gobierno socialista planea introducir modificaciones

El Gobierno de Pedro Sánchez, y en particular la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, son partidarios de mantener las líneas maestras del bono social aprobado por sus antecesores. Sin embargo, planean algunas modificaciones. Entre ellas, que el descuento en la factura se aplique sobre una mayor parte del gasto de de kilovatios/hora (Kwh) efectivamente realizado. Tal y como está planteado hoy día el bono eléctrico, las rebajas –del 25% o del 40%, dependiendo de la situación familiar– sólo se efectúan sobre un gasto de luz restringido. Si se sobrepasaba, se aplica la tarifa regulada (PVPC), ya sin descuento.

Esos límites se encuentran fijados en un consumo de 1.200 Kwh para hogares de una sola persona; 1.680 Kwh para familias con un menor a cargo o pensionistas con prestaciones mínimas; 2.040 Kwh, con dos menores; y 3.600 Kwh para familias numerosas. El ministerio que dirige Ribera pretende que esas restricciones se ajusten mejor a la realidad para acercarlo a los consumos medios que tenga un cliente de PVPC. Una familia de dos hijos puede realizar un consumo que se sitúa entre los 3.000 y los 3.600 Kwh, dependiendo de las condiciones de la vivienda y de la comunidad en la que resida.

Además, previsiblemente también se modificará el cálculo de consumo de los hogares con bono social, de forma que pasará a ser un gasto en cómputo anual, y no mensual. Hasta ahora el titular de esta ayuda que superase el límite de luz en un mes –por ejemplo, un hogar unipersonal tenía como máximo 100 Kwh subvencionados– no se beneficiaba del bono hasta el siguiente mes, independientemente de que en unas partes del año gastase más que en otras. Ahora, se determinará el descuento sobre el consumo de todo el año, para que el de las épocas punta no impida beneficiarse de la rebaja de la luz en épocas de menor consumo.

El ministerio de Transición Ecológica inició hace meses una campaña informativa para evitar que un elevado número de hogares perdiera el descuento. Incluso habilitó una página web en la que se aclaran todas las dudas en torno al mecanismo (http://www.bonosocial.gob.es/). Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto en marcha -junto a la Fundación Civio- una aplicación para que los consumidores sepan si tienen derecho o no a beneficiarse del bono social (https://civio.es/bono-social/).

DATOS DE IBERDROLA

ACTUALES BENEFICIARIOS BONO SOCIAL (ANTIGUOS +NUEVOS)

Total Euskadi: 81.346 (Bizkaia 47.160; Gipuzkoa 23.050; Álava 11.136)

BENEFICIARIOS ANTIGUO BONO SOCIAL

Total Euskadi: 56.768 Bizkaia: 33.143; Gipuzkoa 15.827, Araba 7.818

SOLICITUDES EN TRÁMITE

Total Euskadi: 33.622 (Bizkaia: 18.875, Gipuzkoa: 10.187; Araba: 4560)