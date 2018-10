20.000 trabajadores vascos pendientes de un hongo Desde propietarios forestales a carpinteros, la diversificada y potente industria vasca de la madera depende en buena medida del pino radiata, amenazado por una devastadora enfermedad JORGE MURCIA Miércoles, 3 octubre 2018, 17:29

Euskadi tiene uno de los ratios de superficie arbolada más altos de Europa. Casi un 55% del territorio está poblado por árboles. Algo más de la mitad de esa extensión corresponde a especies frondosas como las hayas, robles o castaños. La otra parte está ocupada por las coníferas. Algunas son autóctonas, como el pino silvestre. Otras fueron traídas de otras latitudes e introducidas en el ecosistema del territorio para su explotación por la industria de la madera. Es el caso del pino radiata, la conífera más extendida en Euskadi. Ocupa aproximadamente el 40% de la masa forestal, y está bastante más presente en Bizkaia y Gipuzkoa que en Álava.

Una especie seriamente amenazada por un hongo -denominado banda marrón o negra- que infecta y, si no se remedia antes, acaba por matar al árbol. Se calcula que aproximadamente el 25% de los pinos radiata de Euskadi están afectados por esta enfermedad. Así que casi 20.000 trabajadores vascos están pendientes de la evolución de un hongo. Es el número de personas que emplea el sector de la madera en la comunidad autónoma vasca. De ellos, unos 13.000 son directos, y el resto inducidos. No toda esta industria utiliza el pino radiata como materia prima. Pero sí en gran medida. Así que no corren buenos tiempos para un sector que apenas acaba de recuperarse de los estragos de la crisis económica.

¿A qué se dedican los trabajadores de la madera?¿Qué actividades engloba el sector? Porque, desde que se tala un pino hasta que acaba transformado en una mesa de trabajo, en hojas de un libro o en parte de la estructura de una casa, discurre un laborioso proceso que implica a muchos y variados profesionales. Aguas arriba, en lo más alto de la pirámide productiva, se encuentran los forestalistas. Es decir, los propietarios forestales de los terrenos en los que se nacen los pinos. Gentes como Mikel Mandaluniz, que gestiona 42 hectáreas de monte (aproximadamente como otros tantos campos de fútbol) plantadas en su mayor parte con pinos radiata. «Hay gente que piensa que los propietarios de los pinos somos un 'lobby'. Lo único que queremos es tratar de sacar un rendimiento a un terreno que, de otra manera, podría estar abandonado», se lamentaba recientemente en declaraciones a este periódico.

Los rematantes

Después entran en acción los llamados rematantes, que conforman el subsector intermediario entre el propietario y las empresas de aserrío o trituración. Son los que compran la madera 'al vuelo'. Es decir, no adquieren los terrenos de los forestalistas. Sólo sus árboles.

En el siguiente escalón se sitúa el sector de la primera transformación. Son fabricantes de embalaje industrial y aserradoras que se encargan, principalmente, de fabricar tablas y tablones a partir de la materia prima. O pasta para papel, que se encargan de transformar empresas como Zicuñaga, Smurfit Kappa Nervión o Zubialde.

Moisés González es secretario de Sogesa, sociedad de gestión del caserío. Sogesa agrupa a 26 empresas de Bizkaia y Álava dedicadas principalmente a la transformación de la materia prima en tabla y tablón. González lamenta que, ahora que el subsector en el que trabajan sus asociados «va bonitamente» después de unos años «muy malos», irrumpe un problema, el de la banda marrón, que ha originado «una grandísima preocupación. «Me imagino que la enfermedad, que según parece actúa bajo determinadas circunstancias metereológicas, hibernará con el mal tiempo. Pero seguirá estando ahí», advierte.

Los últimos eslabones

En la segunda transformación se sitúa un buen número de empresas, que utilizan la madera sometida a procesos industriales en los que se obtiene productos para uso, elementos constructivos terminados o madera técnica. Son los carpinteros, ebanistas y empresas del mueble. Aquí entran las carpinterías, los ebanistas o los fabricantes de muebles. Y también las ingenierías que se dedican a la construcción en madera.

Y al final de todo este proceso se encuentran las empresas dedicadas a la bioenergía forestal. Es decir, aquellas que aprovechan los residuos de la madera para generar energía, como por ejemplo los fabricantes de pellet para calefacción.

Pero las actividades de la madera no están tan segmentadas como pueda parecer, así que hay empresas que cubren todo el proceso: desde el aserradero hasta la fabricación de elementos encolados, pasando por la ingeniería, la construcción y el montaje.

«Luego están todos los profesionales que entran en la cadena de valor del sector, pero que no se dedican específicamente a trabajar la madera. Por ejemplo, las empresas que se dedican a fabricar herrajes para la construcción en madera», explica Oskar Azkarate, director de Baskegur, la asociación que agrupa a todos los agentes del sector. Azkarate destaca la fortaleza y «diversificación» de una industria que, subraya, emplea producto vasco en un 70%. El resto de la madera empleada por las empresas vascas procede de otras comunidades autónomas (28%) o del extranjero (2%).

Pequeño tamaño

Además de por la diversificación de actividades, las compañías vascas de la madera destacan por su pequeño tamaño. Aproximadamente el 95% tiene 20 trabajadores o menos. Las grandes industrias, las que emplean a más de 200 operarios, son principalmente las papeleras. También hay constructoras de tamaño medio, pero apenas llegan a los 100 empleados.

Azkarate observa que el mercado se está recuperando «gracias a una apuesta global por los productos basados en materias primas renovables y naturales como la madera. Así que los precios se están recuperando». Atrás quedan los estragos de la crisis, que devastó sectores íntimamente relacionados con la madera como la construcción o los muebles. Ahora, las miradas están puestas en la banda marrón, aunque el máximo responsable de Baskegur es optimista. «Hace poco nos visitaron expertos de Nueva Zelanda y nos dijeron que no estamos pasando nada por lo que ellos no hayan pasado ya, y además hace casi 40 años. Somos positivos y los pasos que se están dando son hacia adelante», augura.