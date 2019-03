16.000 de los 51.000 vascos que faltan cada día a su trabajo lo hacen sin baja médica Euskadi lidera el absentismo laboral español con una tasa del 5,5% de horas no trabajadas según la jornada prevista CARMEN LARRAKOETXEA Jueves, 14 marzo 2019, 00:46

Euskadi está a la cabeza de España en las tasas de lo que se denomina absentismo laboral, que incluye tanto las ausencias al trabajo justificadas por motivos de salud –y acreditadas como tal por informes médicos–, como las no certificadas por una baja. Así, el Informe de Absentismo Laboral, que realiza periódicamente el centro de estudios de la agencia Randstad, estima que se puede afirmar con rotundidad que en el País Vasco hay cada día 51.000 personas que no acuden a sus puestos de trabajo; y de ellas, un total de 16.000 lo hacen sin acreditar justificación médica.

Estas cifras, traducidas a la relación entre las horas no trabajadas respecto de la jornada prevista, colocan a Euskadi en el primer puesto del ranking, con un 5,5%, cuando la media española es del 4,4%. Y también en los puestos de cabeza en las ausencias no justificadas por un informe médico, con un 1,7%, frente a una media española del 1,2%. Sólo le supera Castilla y León (2%).

El fenómeno del absentismo laboral, tanto para el conjunto de España como para el País Vasco, arroja una tendencia creciente, según el informe de Randstad Research, que viene escudriñando la serie desde hace ya once años.

«No se puede mirar para otro lado y no es cuestión de buscar culpables. Hace falta analizar y resolver» Franciso J. Azpiazu, Secretario general Cebek

Además de Euskadi, otras comunidades donde «el problema del absentismo es más grave» según los datos de los analistas de la firma –extraídos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del INE del tercer trimestre de 2018–, son Castilla y León (5,2%), Asturias (5,1%), Galicia y Navarra (las dos con el 5%). En el lado opuesto, donde se pierden menos horas de trabajo en relación a las pactadas, están La Rioja y Madrid (ambas con un 4,0%), y Baleares (con el 3,8%).

A la hora de entender el mapa del absentismo laboral, se debe tener en cuenta que hay sectores que tradicionalmente muestran mayores tasas de bajas médicas, liderando la clasificación la actividad industrial, precisamente una de las que tiene un gran peso en la economía vasca. Pero también en esta segmentación sectorial Euskadi muestra tasas de absentismo por encima de la media española, ascendiendo hasta un 5,5% en la industria, un 5,6% en los servicios y un 4,2% en la construcción.

«Una baja no es un capricho, un médico dice que esa persona no está en condiciones de trabajar» Alfonso Ríos, Responsable Salud Laboral CC OO

Enfermedades más largas

Valentín Bote, director de Randstad Research, explica que en el absentismo sin justificación médica se incluyen el tiempo perdido por huelgas, las ausencias por horas sin certificados médicos y las cogidas para asuntos propios sin una comunicación o un pacto previo.

Lo que más le llama la atención a Valentín Bote no son las faltas sin justificar, sino la evolución de las médicas. Afirma que, sin entrar a valorar o cuestionar los dictámenes de los facultativos, se puede constatar que durante los años de crisis económica los trabajadores cogían menos bajas y que éstas duraban menos. «Pero a partir de 2013, en las bajas médicas aumenta mucho su duración», mientras que «las no justificadas se mantienen en niveles relativamente estables respecto de los tiempos de crisis».

Para el responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Euskadi, Alfonso Ríos, no se puede olvidar que «una baja médica no es un capricho. Es la decisión de un médico de que esa persona no está en condiciones de ir a trabajar». Y subraya que no basta sólo con fijarse en las estadísticas, sino que habría que entrar de lleno a analizar las causas del absentismo, tanto desde la perspectiva de la seguridad y la salud laboral como desde un análisis psicosocial del ambiente de trabajo reinante.

Para Ríos, y frente a la imagen que a su juicio se quiere dar de que los empleados exageran sus enfermedades para así no ir al puesto de trabajo, sucede «todo lo contrario». «Lo que vemos es gente que está fastidiada de salud, pero que acude al trabajo para que de esa forma no le figuren bajas en su expediente».

«A partir de 2013 las bajas por salud aumentan mucho en su duración y las no médicas, no tanto» Valentín Bote, Director de Randstad Research

Concienciación social

El secretario general de la patronal vizcaína Cebek, Francisco Javier Azpiazu, recalca que para las empresas el absentismo laboral es un «problema muy grave» y, en consecuencia, «no se puede mirar para otro lado».

Azpiazu enfatiza que se trata de un problema complejo, en el que «no se trata de buscar culpables, sino de ser conscientes de su existencia, medirlo, buscar las causas y promover toda una cultura en la empresa y en la sociedad para reducirlo lo máximo posible».