Urgente Más de dos kilómetros de retenciones en el Txorierri por un accidente en Sondika sentido Bilbao
La marcha de pensionistas vascos ha partido este lunes desde la plaza elíptica hasta el Ayuntamiento de Bilbao. E. C.

145.000 firmas reclaman igualar la pensión mínima al SMI en Euskadi

El movimiento de jubilados se ha manifestado en Bilbao en defensa de su Iniciativa Legislativa Popular, que todavía necesita el apoyo de PNV y PSE para su debate en el Parlamento vasco

Sergio Llamas

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:54

«Reivindicación y fiestas no son incompatibles». Así lo ha recordado el movimiento de pensionistas de Bilbao este lunes de Aste Nagusia, en una marcha ... ya habitual en el programa festivo durante la que han reclamado que las pensiones más bajas se igualen a través de un complemento al salario mínimo vasco. Se trata de una propuesta que en Euskadi ha sumado ya 145.142 apoyos, materializados en las firmas presentadas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que confían en que se debata en el Parlamento autonómico a finales del próximo mes o comienzos de octubre.

