145.000 firmas reclaman igualar la pensión mínima al SMI en Euskadi

«Reivindicación y fiestas no son incompatibles». Así lo ha recordado el movimiento de pensionistas de Bilbao este lunes de Aste Nagusia, en una marcha ... ya habitual en el programa festivo durante la que han reclamado que las pensiones más bajas se igualen a través de un complemento al salario mínimo vasco. Se trata de una propuesta que en Euskadi ha sumado ya 145.142 apoyos, materializados en las firmas presentadas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que confían en que se debata en el Parlamento autonómico a finales del próximo mes o comienzos de octubre.

Por el momento, los apoyos políticos necesarios siguen en duda. El portavoz del colectivo, Jon Fano, ha recordado que cuentan con el respaldo de EH Bildu y Sumar, pero todavía están a la espera de un pronunciamiento por parte del PNV y el PSE que aún no han dado el visto bueno a la tramitación de la ILP solicitada. El pasado 17 de julio el movimiento de pensionistas se citó con el lehendakari Imanol Pradales. Entonces, éste les informó que se ha encargado un informe que analizará la constitucionalidad de aplicar este complemento a las pensiones más bajas para igualarlas al SMI, y que debería estar listo para el 8 de septiembre.

«Cabe recordar dos cosas: lo primero, es que el informe no es vinculante -de manera que el voto no tendría por qué ajustarse a sus conclusiones-, y por otro lado que estamos a la espera de que la petición se admita a trámite para que al menos pueda debatirse», ha señalado Fano, quien ha recordado que las cifras están a su favor, como reflejan todas las firmas recogidas por el colectivo. «Si se trata de una cuestión democrática, está claro que hay un clamor en este sentido», ha añadido.

99.000 beneficiarios

El movimiento de pensionistas, que reiniciará sus concentraciones semanales habituales el lunes 8 de septiembre, ha recordado que estos complementos a las pensiones beneficiarían a unos 99.000 vascos de los dos tercios son mujeres. «Aún nos queda camino para lograr que el Parlamento Vasco, o una mayoría del mismo, asuma o apoye que la ILP sea admitida a trámite, debatida y votada en el mismo. Los próximos meses son decisivos y ya tenemos preparadas diversas movilizaciones e iniciativas para lograr este objetivo», han recordado durante la manifestación que se ha celebrado este mediodía, en un ambiente de lluvias. Una circunstancia que ha motivado proclamas como 'Aguantad el chaparrón, que llega la pensión'.